Китай уже позади: коронавирус тащит Россию к новым высотам

Огромная страна ежедневно демонстрирует стремительное увеличение статистики зараженных Ковидом.
Коронавирус сегодня поставил на уши власти многих стран, которые вынуждены принимать меры, чтобы остановить пандемию. Жители 185 стран заразились вирусом под названием Ковид-19, который со скоростью света начал разлетаться по миру с китайского города Ухань.
Китайский коронавирус уже убил более 207 тысяч человек во всем мире, а количество случаев заражения зашкаливает – уже 3 миллиона.
При этом коронавирус 2020 в последнее время начал свирепо атаковать Россию. Огромная страна ежедневно демонстрирует стремительное увеличение статистики зараженных.
Коронавирус в России сегодня официально выявили у 87 147 человек. Таким образом 27 апреля Россия обогнала Китай - там 82 830 случаев заражения.
В настоящее время Россия оказалась на 9-м месте в мире по количеству больных Ковидом.
Отметим, за последние сутки в России зафиксировали 6198 новых случаев коронавируса. Кроме того, за прошедшие сутки скончались 50 человек в РФ с коронавирусом. Общее число жертв - 794 человека.
Из 6 198 случаев коронавируса в России за день на столицу приходится 2 871, а на Московскую область – 638. Общее количество инфицированных в Москве перевалило за 45 тысяч.
Читайте такжеКоронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, коронавирус в Украине не идет на спад – по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, количество людей, подхвативших убийственную китайскую заразу, перевалило за психологическую отметку и составило 9 009 человек.
Вирус за сутки нашли у 392 человек, сообщили в Минздраве.
По его данным, количество жертв "короны" достигло 220 человек (вчера было 209 человек), а число выздоровевших возросло до 864 человек (было 840).