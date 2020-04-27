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Китай уже позади: коронавирус тащит Россию к новым высотам

27 апреля 2020, 11:39

Огромная страна ежедневно демонстрирует стремительное увеличение статистики зараженных Ковидом.

коронавирус
Коронавирус в России нашли у более 87 тысяч человек / pixabay.com

Коронавирус сегодня поставил на уши власти многих стран, которые вынуждены принимать меры, чтобы остановить пандемию. Жители 185 стран заразились вирусом под названием Ковид-19, который со скоростью света начал разлетаться по миру с китайского города Ухань.

Китайский коронавирус уже убил более 207 тысяч человек во всем мире, а количество случаев заражения зашкаливает – уже 3 миллиона.

При этом коронавирус 2020 в последнее время начал свирепо атаковать Россию. Огромная страна ежедневно демонстрирует стремительное увеличение статистики зараженных. 

Коронавирус в России сегодня официально выявили у 87 147 человек. Таким образом 27 апреля Россия обогнала Китай  - там 82 830 случаев заражения.

В настоящее время Россия оказалась на 9-м месте в мире по количеству больных Ковидом.

Отметим, за последние сутки в России зафиксировали 6198 новых случаев коронавируса. Кроме того, за прошедшие сутки скончались 50 человек в РФ с коронавирусом. Общее число жертв - 794 человека. 

Из 6 198 случаев коронавируса в России за день на столицу приходится 2 871, а на Московскую область – 638. Общее количество инфицированных в Москве перевалило за 45 тысяч.

Читайте такжеКоронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, коронавирус в Украине не идет на спад – по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, количество людей, подхвативших убийственную китайскую заразу, перевалило за психологическую отметку и составило 9 009 человек.

Вирус за сутки нашли у 392 человек, сообщили в Минздраве.

По его данным, количество жертв "короны" достигло 220 человек (вчера было 209 человек), а число выздоровевших возросло до 864 человек (было 840).

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