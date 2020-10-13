Коронавирус в России установил смертельный антирекорд: где больше всего жертв

В России коронавирус за сутки убил рекордное количество людей / Reuters

В понедельник, 12 октября, коронавирус Covid-19 в Российской Федерации установил смертельный антирекорд и побил предыдущий суточный рекорд по количеству больных.

Коронавирус в России вчера убил 244 человека – это самое большое количество жертв вируса в стране с начала пандемии, свидетельствует статистика, которую привел оперативный штаб по борьбе с новым вирусом.

В штабе добавили, что за сутки больше всего жертв коронавируса было в Москве – 58 человек, и в Санкт-Петербурге – 34 человека.

По данным штаба, за сутки в РФ нашли 13 тысяч 868 инфицированных.

Коронавирус в России сегодня – статистика:

Общее количество жертв – 22 тысячи 966 человек;

Общее количество заболевших – 1 млн 326 тысяч 178 человек;

Общее количество выздоровевших – 1 млн 31 тысяча 785 человек (за сутки +7 тысяч 550).

Напомним, 11 октября в России коронавирус установил новый суточный антирекорд по количеству выявленных инфицированных – Covid-19 нашли у 13 тысяч 592 человек.

За сутки скончались 125 человек, а выписаны из больниц после выздоровления 3 тысячи 793 человека.

Справка. Пандемия к Covid-19 началась в марте 2020 года. Из-за коронавируса ряд стран мира ввели карантин, было ограничено международное сообщение.