В РФ похвастались новым способом лечения коронавируса

Коронавирус предложили лечить при помощи фотодинамического метода/ Reuters

В России создали светодиодную установку для безопасного лечения от тяжелых заболеваний, в том числе и коронавируса COVID-19, который заразил во всем мире более 18 миллионов людей.

Установку создали в Инженерно-физическом институте биомедицины. Она основана на применении фотодинамического метода – облучения светом в красном диапазоне спектра больших поверхностей тела. Этот метод ранее разрабатывался в институте для диагностики и лечения опухолей, передает РИА Новости.

В институте утверждают, что это один из новейших методов лечения с использованием фотосенсибилизаторов. Они вводятся в организм пациента, где захватываются вирусами и под действием облучения убивают вирус. При этом фотосенсибилизаторы дезактивируют иммунокомпетентные клетки, ответственные за цитокиновый шторм, и тем самым позволяют избежать смертельно опасной реакции иммунной системы организма на вирус.

Отмечается, что новое лечение получили более 40 больных коронавирусом. Сразу после облучения у пациентов было отмечено повышение сатурации кислорода в крови, исчезала боль в легких, к ним возвращалось обоняние. Выздоровление в этой группе шло значительно быстрее, чем у тех, кто не получал облучение.

Читайте такжеВакцина от СОVID-19 на грани провала: в ВОЗ сделали резонансное заявлениеКак сообщал Главред, ранее в России сообщили, что вакцина против коронавируса будет зарегистрирована уже 12 августа, а производство может начаться в сентябре. Если препарат появится в указанный срок, то это будет первая в мире официально одобренная вакцина от COVID-19.

В то же время США и Великобритания скептически отнеслись к заявлению РФ о создании вакцины.

В частности, в Великобритании заявили, что не будут покупать российскую вакцину, если такое предложение поступит. Это решение объяснили тем, что Россия не опубликовала никаких научных данных, подтверждающих безопасность или эффективность препарата, в то время как подробности о тестируемой британской вакцине уже были опубликованы в передовых научных журналах.