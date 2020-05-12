Россия занижает данные о смертности от коронавируса - Financial Times

Россию подозревают в занижении смертности от коронавируса / Reuters

Коронавирус в России, по официальным данным на 11 мая, убил 2009 человек. Но настоящее число умерших от COVID-19 в стране может быть на 72% больше.

О том, что Россия занизила смертность от коронавируса, пишет издание Financial Times.

В частности, сообщается, что в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли 629 человек с диагнозом COVID-19.

Издание провело собственный анализ, и пришло к выводу, что уровень смертности в этот месяц был на 72% выше, чем в среднем за последние пять лет, – всего 2 073 человека: 1841 человек в Москве и 232 – в Санкт-Петербурге.

В итоге получилось, что в России официально не учли 1 444 летальных исхода "сверх нормального уровня смертности".

Таким образом жертв коронавируса в России на 72% больше, чем указано в официальных данных.

Издание при этом считает, что занижение данных по смертности от коронавируса может иметь большие масштабы. Оценка в 72% основывается только на данных по Москве и Санкт-Петербургу – информация за апрель о смертности в этих городах уже опубликована, данные по России в целом ожидаются лишь в июне.

Читайте такжеКоронавирус в России побил новый рекорд - за сутки 11 тысяч больныхНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро 11 мая коронавирус в РФ выявили у 221 344 человек – за 24 часа зафиксировали +11 656 случаев заболевания в 84 регионах.

Число пациентов, которые вылечились от Covid-19, в России составляет 39 801.

Коронавирус убил в России 2009 человек, за последние сутки скончались 94 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19.