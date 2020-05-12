В России уже больше 232 тысяч больных коронавирусом СOVID-19

В России растет число заболевших СOVID-19 / pixabay.com

По состоянию на вторник, 12 мая, в России зарегистрировано 232 243 случая заболевания китайским коронавирусом COVID-19. За последние сутки инфекцию обнаружили у 10 899 россиян. Об этом сообщает оперативный штаб РФ по коронавирусу.

Россия занимает 3-е место по числу зараженных коронавирусной инфекцией во всем мире. Впереди – США, где зафиксировано более 1,38 млн заражений COVID-19. На втором месте Испания - 268 143 прецедентов.

За последние 24 часа новые случаи заражения китайским коронавирусом установлены в 83 регионах РФ. Больше всего случаев в Москве и Московской области – 5392 и 1063 соответственно.

Всего на территории страны от COVID-19 скончались 2116 людей. Выздоровели 43 512 человек.

Ранее западная пресса обвинила официальную Москву в занижении данных о смертности от коронавирусной инфекции. По мнению журналистов Financial Times, в реальности от СOVID-19 умерло на 72% больше людей.

Также сообщалось, что от коронавируса в России умер майор ФСО Алексей Титов, который ранее работал в структуре охраны российского главы государства.