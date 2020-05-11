В России в разгар пандемии Covid-19 сворачивают карантин

Россия лидирует по количеству больных коронавирусом, но сворачивает карантин / РБК

В России 12 мая начинают ослаблять карантинные мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Центральная власть рекомендует начинать работать, однако окончательное решение должны принимать в регионах. Данное решение принято, несмотря на то, что Россия сейчас находится среди мировых лидеров по количеству инфицированных Covid-19.

Как сообщает Русская служба ВВС, президент России Владимир Путин заявил, что нужно по возможности восстановить работу базовых отраслей экономики, в том числе энергетику, сельское хозяйство и промышленность.

Российский лидер разрешил, чтобы руководители регионов в зависимости от ситуации смогли смягчать или ужесточать ограничения. Также местные власти имеют право полностью остановить работу предприятия, которое нарушает эпидемиологические нормы.

По словам Путина, режим нерабочих дней в России, который продлился шесть недель, дал возможность лучше подготовиться к борьбе с последствиями коронавируса во всех российских регионах.

Без изменений режим карантина в России оставили для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Коронавирус в России

Как ранее сообщалось, коронавирус вывел Россию в тройку лидеров – за последнее сутки страна обогнала Великобританию и Италию по количеству случаев заражения.

Напомним, на севере Москвы вспыхнула больница, предназначенная для пациентов с коронавирусом.