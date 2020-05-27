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Коронавирус в России впервые заразил домашнюю кошку

27 мая 2020, 08:13

Тест на COVID-19 оказался положительным.

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Кошку поместили на карантин дома у хозяина / 1zoom.ru

В России зафиксировали первый случай заражения коронавирусом домашнего животного. COVID-19 подцепила пятилетняя кошка. Случай подтвержден в Москве.

18 мая владелец кошки обратился с просьбой провести тестирование животного на коронавирусную инфекцию. До этого животное осмотрел ветеринар, передает Интерфакс.

У кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости. Тест на COVID-19  на основе метода ПЦР показал положительный результат, который позже был подтвержден в ходе дополнительного исследования. Животное поместили на карантин дома у хозяина.

В Россельхознадзоре добавили, что коронавирус не передается от домашних животных к человеку. Также нет полных научных данных о том, "может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих". Поэтому никаких мер в отношении животных принимать не нужно.

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Как сообщал Главред,  ранее ученые посоветовали ограничить общение собак с потенциально зараженными COVID-19 людьми. Дело в том, что домашние любимцы могут заболеть коронавирусом и в результате даже умереть. 

Напомним, в Нидерландах на строгий карантин закрыли две фермы, где выращивают норок, поскольку животные заразились коронавирусом,  диагноз подтвердил соответствующий тест.

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