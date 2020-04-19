"В морге будете": одиозный Жириновский накинулся на нарушителей карантина

Жириновский раскритиковал нарушителей карантина / УНИАН

Скандальный российский политик Владимир Жириновский с яростью накинулся на тех людей, которые нарушают правила карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

Так, в телефонном режиме в политическом ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" он назвал "дураками" тех, кто нарушает карантин во время пандемии коронавируса и жмет руки, пообещав, что они будут делать это в следующий раз "в морге".

Также Владимир Вольфович призвал ли всех соблюдать дистанцию, надел маску и перчатки.

"Двадцать лет я это говорю, а все с иронией мне: "У нас традиция". Вот все и захлебывайтесь вашей традицией, в морге будете руки жать друг другу. Нельзя. Вот какие-то дураки сказали, что давайте будем локтями и ногами еще. Весь смысл карантина в том, что не должно быть никакого физического контакта", - заявил он.

Политик подчеркнул, что нужно отказаться и от объятий, и от поцелуев, также он рассказал об опасности заражения детей, которые легче переносят COVID-19, но являются, по его словам, "источником заразы".

"Протягивает руку - ударить по этой руке другой рукой", - призвал ужесточить меры контроля либерал. Ведущий поправил собеседника, добавив, что и этого нельзя, ведь подобное также является контактом.