"Коронавирус не пройдет": в Рязани борются с Ковид-19 патриотическими клипами

Коронавирус в Рязани не пройдет - клип, как в РФ борются с заразой / Скриншот

Коронавирус в Рязани не пройдет, потому что это столица славных ВДВ – заявили авторы патриотического клипа, который на днях появился в сети.

Создатели поют про редуты-квартиры, сравнивают победы над Ковид-19 с победой во Второй Мировой войне и выражают уверенность, что пандемия "не разнесется здесь – как по миру".

Также отмечается, что в Рязани "живет сознательный народ", который решил "как на войне перетерпеть и переждать", ведь "не имеют права отступать, а защищаться (русские люди – ред.) всегда умели"

Читайте такжеРоссийский ученый нашел "вакцину" от коронавируса"Один за всех и все за одного! Так нас учили наши прадеды и деды. Мы не забудем ничего и никого, когда пойдем под знаменем победы", – поется в песне под нарезку ура-патриотичных кадров.

При этом в кадре наравне с врачами, полицейскими, дезинфекторами и ветеранами мелькает и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Ранее из-за коронавируса журналистка засветила прелести голого мужа. Женщина подобрал крайне неудачный ракурс для съемок – и все желающие телезрители получили возможность наблюдать, как ее супруг принимает душ.