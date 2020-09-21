Коронавирус в школах и детсадах: эпидемиолог озвучил главную проблему

В замкнутых помещениях должна быть приточно-вытяжная механическая вентиляция / УНИАН

В украинских школах и детсадах фиксируют вспышки заражения китайским коронавирусом Covid-19. Врач-эпидемиолог Андрей Александрин назвал одну из причин, почему это происходит.

Об этом он сказал в интервью Obozrevatel.

По его словам, коронавирус передается воздушно-капельным путем, наибольшую опасность представляют замкнутые помещения.

"Это, прежде всего, наши социально значимые объекты – детские садики, школы, лечебные учреждения. Нигде в них нет элементарной, качественно работающей, эффективной, приточно-вытяжной механической вентиляции", – сказал эпидемиолог.

"До тех пор, пока мы не научимся следить за кратностью воздухообмена, за температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти выделения миллиардов гривен, закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда", – добавил Александрин.

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