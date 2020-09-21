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Коронавирус в школах и детсадах: эпидемиолог озвучил главную проблему

21 сентября 2020, 07:33

Детские сады, школы и больницы не обеспечены важнейшим элементом профилактики распространения Covid-19.

Школа
В замкнутых помещениях должна быть приточно-вытяжная механическая вентиляция / УНИАН

В украинских школах и детсадах фиксируют вспышки заражения китайским коронавирусом Covid-19. Врач-эпидемиолог Андрей Александрин назвал одну из причин, почему это происходит.

Об этом он сказал в интервью Obozrevatel.

По его словам, коронавирус передается воздушно-капельным путем, наибольшую опасность представляют замкнутые помещения.

"Это, прежде всего, наши социально значимые объекты – детские садики, школы, лечебные учреждения. Нигде в них нет элементарной, качественно работающей, эффективной, приточно-вытяжной механической вентиляции", – сказал эпидемиолог.

"До тех пор, пока мы не научимся следить за кратностью воздухообмена, за температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти выделения миллиардов гривен, закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда", – добавил Александрин.

Коронавирус в Украине – что было ранее:

  • По состоянию на утро воскресенья, 20 сентября, коронавирус в Украине официально обнаружили у 175 678 человек.
  • 19 сентября глава МОЗ Максим Степанов рассказал об изменениях в правилах установления ограничений в регионах, которые находятся в "красной" зоне эпидемической опасности.
  • 17 сентября министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условия, при которых школы и детсады будут закрывать на карантин.
  • 7 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине растет количество госпитализированных из-за заражения коронавирусом. В связи с этим он считает, что надо подготовить дополнительные койки для больных.
  • 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
  • 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.

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