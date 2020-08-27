Коронавирус в школе: инфекционист оценил шансы детей заболеть COVID-19​​​​​​

Дети в школах рискуют заболеть COVID-19 / УНИАН

С 1 сентября в школах начнется учебный процесс. Врач-инфекционист Владимир Курпита предупредил, что средства защиты от коронавируса не смогут полностью обезопасить школьников от заражения, но снизят его риск.

Об этом он рассказал в интревью Obozrevatel.

По его словам, сельские учебные заведения безопаснее школ, расположенных в крупных городах.

"Говорить, что школа становится полностью безопасной, сейчас сложно. Например, это зависит от наполненности классов, от того, насколько в них ходят ученики, насколько есть возможность проветривать, насколько есть возможность мытья рук, обеспечена ли проточная вода. В сельских школах точно будет меньший риск, поскольку там меньше "перемешивания" детей, чем в школах, расположенных в крупных городах", - рассказал инфекционист.

Он отметил, что каждая отдельная ситуация должна рассматриваться и оцениваться.

Курпита посоветовал родителям следить за здоровьем детей, и в том случае, если у них есть проявления каких-то респираторных заболеваний, в школу не отпускать. Также он дал рекомендацию родителям обмениваться информацией и сообщать о том, что кто-то заболел. В случае необходимости - принимать решение относительно изоляции детей.

"Третье – научить детей регулярно мыть руки и не пользоваться какими-то общими предметами. Четвертое – попытаться максимально соблюдать дистанцию, если это возможно, хотя в детских коллективах это довольно сложно сделать", - отметил врач.

Курпита также добавил, что ситуация меняется довольно быстро, и поэтому те советы, которые можно давать родителям сейчас, могут стать неактуальными через 2-3 недели.

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Как сообщал Главред, ранее педиатр и инфекционист Елена Луцкая прокомментировала опасения, что через несколько недель после открытия школ вся Украина окажется в "красной зоне" карантина.