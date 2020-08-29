Коронавирус в школе: ученые заявили о серьезной проблеме

Коронавирус у учащихся 1 – 4 классов будет труднее обнаружить / УНИАН

Ученые обнаружили проблему в диагностике коронавируса, которая может возникнуть с началом учебного года. Оказалось, что у учащихся начальной школы реже появляются симптомы COVID-19, чем у старших или даже младших детей. Поэтому выявить болезнь в школе будет труднее.

Об этом сообщили исследователи из Медицинской школы Университета Дьюка в США, пишет Nature.

Ученые провели исследование среди почти 400 пациентов в возрасте до 21 года. Эксперты следили за детьми и молодежью, которые вступали в тесный контакт с зараженными коронавирусом пациентами. Впоследствии у около трех четвертых участников обнаружили COVID-19.

При этом симптомы коронавируса среди детей в возрасте 6 – 13 лет были заметны только у более половины участников (61%), в то время как такие симптомы среди детей до 6 или после 13 лет проявились у 75% участников исследования. То есть, дети в возрасте 6 – 13 лет, заболевшие коронавирусом, обычно имели более мягкие симптомы.

Читайте такжеПродленка в школе во время эпидемии: Степанов рассказал, что должны делать учителяКроме того, почти треть зараженных детей не контактировали с больным взрослым. Это говорит о том, что коронавирус распространяется между детьми.

Исследователи отметили, что школы и детские сады должны учитывать возрастные особенности в вопросе симптомов, проверяя своих учащихся на коронавирус.

Отметим также, что результаты исследования на даный момент проходят профессиональную проверку.

Как сообщал Главред, ранее были озвучены новые правила для школ с 1 сентября. Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов озвучил правила, по которым будут работать детские учреждения в условиях карантина.