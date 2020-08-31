Коронавирус в школе: в МОЗ рассказали алгоритм действий

Тестировать всех контактных учеников на коронавирус в случае выявления инфекции в классе не будут / УНИАН

С 1 сентября в Украине стартует учебный год. Украинские школы будут работать по новым правилам. В случае обнаружения коронавируса в учебном заведении, там будет задействован определенный механизм действий.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, учителя в школе, которые контактировали с детьми, зараженными коронавирусом, будут проходить 14-дневную самоизоляцию по решению эпидемиолога и семейного врача. Это будет зависеть от степени и вида контакта с инфицированным COVID-19.

Родители учеников с подтвержденным диагнозом будут обязательно проходить самоизоляцию. Что касается родителей школьников, которые контактировали с зараженными, то они не должны сидеть две недели на карантине. Впрочем, это вопрос будет решаться врачами в зависимости от ситуации.

Тестировать всех контактных учеников на коронавирус в случае выявления инфекции в классе не будут, поскольку в Минздраве не видят в этом смысла.

Читайте такжеКоронавирус в школе: ученые заявили о серьезной проблеме

Как сообщал Главред, ранее руководитель Минздрава Максим Степанов рассказал о начале учебного процесса в школах в условиях адаптивного карантина в Украине.