Первая страна в Европе заявила о конце эпидемии коронавируса

Коронавирус в Словении удалось остановить/ Фото pixabay.com

Коронавирус в Словении удалось преодолеть. Об этом официально сообщило правительство страны. Таким образом, Словения стала первой европейской страной, в которой завершилась эпидемия COVID-19.

Соответствующее заявление было сделано после того как в течение последних двух недель власти страны подтверждали менее семи новых случаев коронавируса каждый день, передает Reuters.

Страна граничит с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией. Население Словении составляет 2 миллиона человек. На сегодняшний день там зафиксированы 1464 случая заражения коронавирусом и 103 жертвы COVID-19. Эпидемию коронавируса там объявили 12 марта.

Конец эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, истекают в конце мая.

Правительство заявило, что иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну. При этом люди, прибывающие в Словению из других стран Европейского Союза, больше не будут обязаны проходить карантин в течение как минимум семи дней, как это было с начала апреля.

Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС при некоторых исключениях, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы.

Граждане по-прежнему должны будут следовать основным правилам, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

Напомним, по состоянию на 6:30 утра пятницы, 15 мая, в мире зарегистрировали 4 443 597 случаев заражения коронавирусом (было 4 347 015). При этом 302 452 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 297 197).

В Украине 14 мая зафиксировали 16 847 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +422 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек (+17 за сутки). Вылечились от коронавируса 4142 (+ 426 за сутки). Отметим, что 14 мая впервые за сутки было зафиксировано больше выздоровевших, чем новых зараженных.