Коронавирусные вечеринки: американцы специально заражаются ради приза

Коронавирус в США - американцы заражаются на вечеринках ради приза / Фото pixabay.com

В США, в штате Алабама, набирают популярность опасные "коронавирусные вечеринки" (COVID-вечеринки). Участники соревнуются, кто заболеет первым – ради денежного приза.

В округе Таскалуса прошло уже несколько таких мероприятий. Почетные гости на таких вечеринках – больные коронавирусом, сообщает CNN.

Сначала всё было на уровне слухов – однако недавно существование COVID-вечеринок официально подтвердили врачи и чиновники чрезвычайных служб.

Читайте такжеВ США бьют тревогу из-за COVID-19: американцев предупредили об опасностиТеперь местные власти пытаются прекратить подобную практику. Местных жителей уже обязали носить маски.

Ранее Комаровский объяснил, как долго Украине страдать от COVID-19. Доктор Комаровский отметил, что с подобной заразой "ни современная эпидемиология, ни вообще человечество ранее дела не имели".

Напомним, мир на пороге второй волны COVID-19. Были названы страны, где коронавирус бушует с новой силой, среди них США и Украина.