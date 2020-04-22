В США впервые подтвердили китайскую хворь у домашних животных

В США коронавирус подтвердили у кошки / 1zoom.ru

Смертельный коронавирус быстро распространяется по миру и уносит человеческие жизни.

В среду, 22 апреля в Министерстве сельского хозяйства и федеральных центрах по контролю и профилактике заболеваний штата Нью-Йорк обнаружили первые случаи заражения домашних животным коронавирус в США, передает mynbc15.

Предположительно, две кошки заразились от человека.

По информации, кошки, у которых были легкие респираторные заболевания, идут на поправку. Власти страну заверили, что пока нет никаких свидетельств возможности передачи вируса от животных к людям.

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Как ранее писал Главред, в США малайская тигрица по кличке Надя заразилась китайским коронавирусом COVID-19. Тест на коронавирус дал положительный результат. Инцидент произошел в зоопарка в Бронксе (Нью-Йорк).

По предварительным данным, тигрицу заразил коронавирусом смотритель, у которого на момент контакта с животным не было симптомов болезни. Об этом сообщает американское Общество охраны природы (WCS).

Также отметим, врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что в общежитии, теоретически, убийственный китайский коронавирус может принести таракан. В общаге вероятность подхватить вирус от соседа намного выше, чем от таракана, рассказал медик.