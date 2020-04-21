Коронавирус в США: Трамп решил пойти на радикальный шаг

Дональд Трамп / Reuters

На фоне пандемии коронавируса и усиленной борьбы США с COVID-19 глава Белого дома Дональд Трамп заявил о решении временно запретить иммиграцию в Штаты.

О соответствующем решении Трамп сообщил вечером в понедельник, 20 апреля.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" – написал президент США в Twitter.

При этом Трамп не уточнил, когда именно запрет вступит в силу. Также пока что неизвестно, в течение какого срока он будет действовать.

Как известно, по меньшей мере до середины мая США разрешили въезд на свою территорию из Мексики и Канады только в случае крайней необходимости. Введены также существенные ограничения на въезд в США граждан европейских стран и Китая. В страну пока могут приезжать обладатели временных рабочих виз, студенты и бизнесмены.

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Как сообщал Главред, по состоянию на 6 утра вторника, 21 апреля, в мире зарегистрировали 2 476 916 случаев заражения Ковид-19. При этом 170 297 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения коронавирусом - там их 786 968. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 42 335 человек.