Сенсационное открытие: в США испытывают "панацею" от коронавируса

Заболевшим COVID-19 вводят Фамотидин внутривенно / GettyImages

В Соединенных Штатах Америки больных коронавирусом начали лечить препаратом, которое применяется от изжоги.

Как пишет Science, в ходе клинических испытаний в Нью-Йорке заболевшим COVID-19 вводят лекарство Фамотидин внутривенно в девятикратной дозе.

Известно, что применение препарата проходит в тестовом режиме, в то же время все исследования держатся в тайне.

Издание уточняет, что в изучении препарата принимают участие более 1700 пациентов, причем более 180 из них – с тяжелым случаем COVID-19.

При этом многие из пациентов находятся на аппарате ИВЛ, а о реальных результатах тестирования может быть известно всего через несколько недель, утверждают медики.

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Как показывают результаты исследований, пациенты с COVID-19, принимавшие Фамотидин, умирали с частотой около 14% по сравнению с 27% у тех, кто не принимал препарат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцев решили лечить от коронавируса скандальным препаратом.