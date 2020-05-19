Коронавирус в США может убить более миллиона человек - прогноз ученых

Коронавирус может убить огромное число людей, предупредили ученые / Фото pixabay.com

Ученые США призвали начать решительную борьбу с китайским коронавирусом, пока число смертей не стало катастрофическим. По их мнению, если болезнь не остановить, то количество жертв COVID-19 может значительно вырасти.

Исследование провели ученые Вашингтонского университета (США). По его результатам выяснилось, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3%. В тоже время процент заболевания сезонным гриппом всего лишь 0,1%.

Если до конца 2020 года в Штатах заболеет столько же людей, сколько гриппом во время эпидемии в 2018-19 годах (35,5 миллиона человек), то последствия будут ужасающими. По данным исследования, от COVID-19 может умереть почти 500 тысяч человек.

При этом ученые отметили, что коронавирус более заразен, чем грипп. Анализ статистики показал, что за год заразиться могут минимум 20% американцев, а число летальных случаев может достигнуть от 350 тысяч до 1,2 миллиона.

Коронавирус в США - статистика 19 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал Главред, коронавирус в США вывел страну на первое место по числу зараженных COVID-19 в мире. По состоянию на утро 19 мая в Штатах зарегистрировали 1 508 598 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 80 353 человека.

Читайте такжеКак отличить коронавирус от гриппа: врач назвал важный симптом

Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор-анестезиолог Владимир Корсунов заявил, что средний показатель смертности от коронавируса нового типа в мире составляет шесть процентов.

"Ни одно из существующих респираторных вирусных заболеваний не дает таких высоких показателей. Даже при гриппе смертность значительно ниже одного процента", - сказал Корсунов.

По его словам, усугубляет ситуацию тот факт, что до сих пор не совсем понятно, как прогнозировать развитие событий с коронавирусом.