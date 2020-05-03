Яд для коронавируса: Штаты назвали новые сроки появления вакцины от Ковида

В США назвали новые сроки появления вакцины от Ковида / GettyImages

Коронавирус сегодня стал испытанием не только для простых людей, жизнь которых изменилась и оказалась в опасности, но и ученых – от них ждут чуда. Ученые, которые изобретут вакцину от смертоносной заразы под названием китайский коронавирус уже заранее обречены на вечную славу.

А поводов для ожидания чуда достаточно: коронавирус 2020 уже убил в мире более 244 000 человек. Число случаев заражения ошеломляет – почти 3,5 миллиона.

Но американское руководство не может дать гарантию того, что вакцина от коронавируса нового типа будет создана к началу следующего года, хотя надеется успеть до этой даты, заявил в эфире телекомпании CNN руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Есть ряд ситуаций, при которых могут возникнуть затруднения", - сказал он, уточнив, что ранее власти Соединенных Штатов отобрали несколько перспективных проектов по созданию препарата.

Читайте такжеМиллионы доз: ученые США выбились вперед в гонке вакцин от коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против коронавируса занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.