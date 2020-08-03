В Белом доме бьют тревогу: США вошли в новую фазу эпидемии коронавируса

Коронавирус заразил уже более 4,6 млн людей в США / Reuters

Коронавирус в США по состоянию на утро 3 августа заразил уже более 4,6 миллиона людей, и в Белом доме заговорили о том, что страна вступила в новую фазу эпидемии.

В частности, координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс отметила, что инфекция стала "чрезвычайно распространенной" как в сельской местности, так и в городах, передает Голос Америки.

"Мы находимся в новой фазе. Нынешняя ситуация отличается от того, что мы имели в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах", - заявила Биркс.

Он добавила, что количество заражений продолжает расти в ряде районов страны. Биркс выразила беспокойство из-за того, что "вся Америка находится в движении".

"Если вы решили поехать в отпуск в опасное место, то, возвращаясь, вам нужно защитить тех, у кого есть сопутствующие заболевания, предполагая, что вы заражены", - сказала она.

Биркс призавала американцев, в семье которых есть несколько поколений, носить маски даже дома, чтобы защитить пожилых людей или людей с сопутствующими заболеваниями.

Читайте такжеСтал более заразным: ученые бьют тревогу из-за новой мутации COVID-19В свою очередь, помощник министра здравоохранения и социальных служб адмирал Бретт Жируар также подчеркнул важность масок в противодействии распространению COVID-19.

"Если мы этого не сделаем, не ограничим скопления людей в закрытых пространствах, вирус так и будет распространяться", - заявил он.

Как сообщал Главред, в США обещают выпустить вакцину против COVID-19 до конца лета.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую вакцину от коронавируса будут поставлять в другие страны.

Американская компания Moderna, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, планирует продавать препарат по цене в 50-60 долларов (примерно 1 540 грн). Такая цена будет действовать, предположительно, для США и стран с высоким уровнем дохода.