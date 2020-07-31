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COVID-19 мощно ударил по США: стало известно о катастрофическом падении американской экономики

31 июля 2020, 03:05

США понесли крупнейшие экономические потери за последние 500 лет.

Флаг, США
Экономика США в годовом измерении сократилась на 32,9% / Reuters

Валовой внутренний продукт Америки во II квартале снизился на 9,5% в сравнении с первым. В годовом измерении американская экономика сократилась на 32,9%. Потребление домохозяйств в годовом исчислении и вовсе сократилось на 34,6%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как утверждают в агентстве, такие показатели свидетельствуют о том, что экономика США будет восстанавливаться значительно дольше, чем экономика других государств.

"Такой обвал демонстрирует, что экономика США будет восстанавливаться медленнее, чем в других странах, власти которых лучше справились со своей работой, - например, в зоне евро", - отмечается в сообщении.Читайте такжеЧто будет с мировой экономикой после коронавируса

Самое продолжительное экономическое развитие в истории США завершилось в феврале 2020 год, после чего наступило состояние рецессии по причине пандемии коронавирусной инфекции. Для поддержки экономики Штаты выделили несколько триллионов долларов. Уже в первом квартале ВВП страны снизился на 4,8%, а уровень безработицы вырос до 14,7% в апреле и на 13,7% в мае.

Во Всемирном банке прогнозируют, что в текущем году мировая экономика продемонстрирует сокращение на 5,2% по причине эпидемии COVID-19.

Тем временем эксперты прогнозируют поражение президента США Дональда Трампа на президентских выборах по причине колоссального экономического кризиса в Америке.

коронавирус в США экономика ВВП падение
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