Коронавирус душит сверхдержаву: Трамп назвал достижением миллион зараженных Ковидом

Трамп объяснил,почему в США миллион зараженных коронавирусом / Reuters

Коронавирус 2020 зверски атакует сверхдержаву. В Соединенных Штатах Америки официально зарегистрировали более миллиона случаев заражения вирусом, который разлетелся по миру со скоростью света с китайского города Ухань.

По состоянию на 29 апреля коронавирус в США выявили у 1 035 765 человек.

Число смертей в Штатах ежедневно достигает устрашающих высот – Ковид-19 уже убил 59 266 человек.

В то же время президент США Дональд Трамп объяснил большое число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране хорошо работающей системой тестирования инфекции.

Лидер США написал в Twitter, что "единственной причиной" того, почему в стране насчитывается более 1 миллиона случаев коронавируса, "состоит в том, что наша система тестирования – лучше, чем в любой другой стране мира".

По его словам, другие государства "значительно отстают" в тестировании, потому "случаев заражения у них насчитывается гораздо меньше".

Читайте такжеМиллионы доз: ученые США выбились вперед в гонке вакцин от коронавирусаНапомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, как можно убить китайский коронавирус всего лишь за одну минуту.

По словам главы Белого дома, Ковид боится воздействия прямого солнечного света. Трам отметил, что об этом свидетельствует новое исследование Министерства внутренней безопасности США.

"При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту", – цитирует Трампа Politico.