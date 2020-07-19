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Президент страны-лидера по числу заражений COVID-19 сделал резонансное заявление о масках

Трамп не намерен заставлять всех американцев носить защитные маски.

19 июля 2020, 05:40
Дональд Трамп
Трамп не может определиться со своим отношением к ношению защитной маски / Reuters

Американцы не должны в обязательном порядке передвигаться в общественных местах исключительно в защитных масках. Данное требование можно воспринимать как ограничение свободы.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, сообщает ВВС.

Американский президент не поддержал заявление главного американского инфекциониста Энтони Фоче, призывающего на законодательном уровне закрепить обязательно ношение масок.

"Я хочу, чтобы люди имели некоторую свободу, и я не верю в это", - сказал американский глава государства, добавив, что он не согласен с требованием массового ношения маски. Это должно быть личным выбором каждого гражданина.Читайте такжеУханьские ученые сдались США и слили данные о происхождении COVID-19

Между тем Трамп в ходе своего посещения Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида впервые за время пандемии коронавирусной инфекции решил появиться на публике в защитной маске. Причем американский президент высказался одобрительно по поводу вопроса ношения маски.

"Я думаю, это замечательно - носить маску. Я никогда не был против масок", - сказал Трамп во время этой встречи.

Напомним, США является страной-лидером по числу заражений коронавирусной инфекцией. На территории государства зафиксировано более 3,6 миллионов прецедентов COVID-19.

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