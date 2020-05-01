В США из-за карантина люди с ружьями явились в местный Капитолий

Вооруженный протест в Капитолии Мичигана / Твиттер сенатора-демократа Дейны Полиханки

Не только в Киеве протестуют против продления карантина – в столице штата Мичиган тоже устроили акцию протеста.

По данным местной полиции, в акции приняли участие от 400 до 700 американцев. Они потребовали прохода в местный Капитолий, где сегодня должны были рассмотреть вопрос о продлении режима чрезвычайной ситуации до 28 мая. И их туда пустили – несмотря на то, что многие пришли с ружьями.

Запускали протестующих группами по 275 человек, после того, как каждому измерили температуру.

Читайте такжеКарантин, цена на газ и пенсии – что в Украине меняется в мае 2020Внутри демонстранты спели национальный гимн и покричали: "Дайте нам работу!" После чего законодательное собрание штата отложило вопрос о продлении режима ЧС. Теперь суд будет решать – продлять ли карантин, на чем настаивает губернатор-демократ Гретхен Уитмер, или отменять, как того потребовали жители. Законодательное собрание, где большинство составляют республиканцы, похоже, приняло сторону населения.

В полиции заявили, что входить в Капитолий с ружьями закон не запрещает, а сам протест оценили как мирный.

Напомним, в Украине карантин ввели с 11 марта ради предотвращения распространения коронавируса. После 11 мая Украина переходит на адаптивный карантин.