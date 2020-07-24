В США рассчитали стоимость одной вакцины от COVID-19

США хотят закупить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса / Фото pixabay.com

США являются на данный момент наиболее пострадавшей от коронавируса страной во всем мире. Власти заключили первую сделку о поставке вакцины от COVID-19, в которой указана цена за единицу продукции.

Стоимость препарата определили из контракта Штатов с германской компанией BioNTtech и американской Pfizer о поставках 100 млн доз вакцины BNT162 от коронавируса. Сумма контракта - 1,95 млрд долларов, сообщает Reuters.

Таким образом, цена одной прививки от коронавируса составит около 19,5 доллара. Получить нужно две дозы вакцины.

"Средняя цена вакцины против гриппа составляет около 40 долларов. <...> Это (цена на вакцину от COVID-19, - ред. ) хорошо в сравнении. Это хорошо в пределах разумного", - заявил учредитель некоммерческой организации Центр медицины в общественных интересах Питер Питтс.

Отмечается, что плату за препарат будут взымать только в том случае, если вакцина окажется эффективной и безопасной.

Читайте такжеВ США готовы уничтожить COVID-19: ученые создали препарат, который заменит вакцинуКак сообщал Главред, главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее заявил, что Украина получила первое коммерческое предложение из Японии о продаже вероятной вакцины от китайского коронавируса COVID-19.

По его словам, вакцина от коронавируса в Украине может стоить около тысячи гривен.

"Вакцина будет стоить $20 – около 500 грн одна доза. И потребует именно их вакцина двукратного введения. Еще проводятся клинические исследования", – отметил Ляшко.