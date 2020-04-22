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Коронавирус добьет США зимой

22 апреля 2020, 09:06

Вторая волна пандемии коронавируса в США может оказаться более тяжелой, чем первая.

Коронавирус в США
Коронавирус добьет США зимой / pixabay.com

Коронавирус 2020 все свои силы бросил на Соединенные Штаты Америки. По состоянию на 22 апреля в США зафиксировали громадное количество случаев заражения уханьской заразой - 824 889. Китайский коронавирус за все время пандемии убил в этой стране 45 042 человека.

Отметим, только за последние сутки в Штатах жертвами Ковид-19 стали 2804 человека – таких показателей еще не было.

Но это, как оказалось, еще не предел – самое страшное ждет американцев впереди.

Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вторая волна пандемии коронавируса в стране может оказаться более тяжелой, чем первая.

Проблема в том, что вторая волна коронавируса Covid-19 совпадет с началом эпидемии гриппа. Как посчитал Редфилд, это произойдет в США зимой.

Так вот, по словам чиновника, одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения окажется под "немыслимой нагрузкой", пишет The Washington Post.

Читайте такжеУйдет ли коронавирус "на перекур" летом: ответ престижных ученых СШАНапомним, ранее сообщалось, президент США Доналд Трамп в связи с пандемией коронавируса временно отменил выдачу грин-карт, дающих право на постоянное проживание в государстве.

Американский лидер также запретил выдавать рабочие визы и пускать в течение 90 дней в страну соискателей, которые намеревались их получить. При этом запрет не коснется мигрантов, занятых в сфере здравоохранения, а также тех, кто "напрямую помогает обеспечивать цепочки поставок". В целом все запреты затронут десятки тысяч людей.

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