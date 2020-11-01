Коронавирус в Украине 1 ноября – за сутки выявили почти 8 тысяч больных COVID-19

Всего жертвами COVID-19 в Украине стали более 7 тысяч человек.
Коронавирус в Украине стал неуправляемым – в последние несколько месяцев в стране наблюдается ежедневный рост новых случаев заражения. К концу октября шаг составлял более 8 тысяч случаев заражения за сутки. По состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, в стране официально зарегистрировали 395 440 случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки согласно обновленным данным СНБО в Украине официально зарегистрировали +7959 новых случая COVID-19.
За сутки в Украине злая болезнь убила 110 человек, всего жертвами COVID-19 стали 7306 человек.
Вырвались из лап опасной болезни 2513 жителя Украины за сутки, всего – 161 441.
Коронавирус в Киеве - статистика на 1 ноября
По состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, в Киеве зарегистрировали 37 549 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +689.
Всего в столице Украины умерли 788 человек, за сутки +12.
Победили злую болезнь за сутки 50 киевлянин, всего 12 912.
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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.