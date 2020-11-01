Коронавирус в Украине 1 ноября – за сутки выявили почти 8 тысяч больных COVID-19

Коронавирус убил за сутки 110 человек в Украине / Reuters

Коронавирус в Украине стал неуправляемым – в последние несколько месяцев в стране наблюдается ежедневный рост новых случаев заражения. К концу октября шаг составлял более 8 тысяч случаев заражения за сутки. По состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, в стране официально зарегистрировали 395 440 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки согласно обновленным данным СНБО в Украине официально зарегистрировали +7959 новых случая COVID-19.

За сутки в Украине злая болезнь убила 110 человек, всего жертвами COVID-19 стали 7306 человек.

Вырвались из лап опасной болезни 2513 жителя Украины за сутки, всего – 161 441.

Коронавирус в Киеве - статистика на 1 ноября

По состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, в Киеве зарегистрировали 37 549 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +689.

Всего в столице Украины умерли 788 человек, за сутки +12.

Победили злую болезнь за сутки 50 киевлянин, всего 12 912.

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