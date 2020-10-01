Коронавирус снова установил антирекорд: в Украине 4069 новых больных

Жертвами коронавируса стали еще 64 украинца/ УНИАН

По состоянию на четверг, 1 октября, в Украине обнаружены 213 028 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 30 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 069.

Жертвами Covid-19 стали 4 193 человека (+64 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 94 443 пациентов (+2 083 за сутки).

Коронавирус - статистика 1 октября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 1 октября

По состоянию на 1 октября коронавирус во всем мире заразил 33 881 272 человека.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразился +320 191 человек.

Жертвами болезни стали 1 012 980 пациентов (+6 404 за сутки).

В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.

Коронавирус в мире - статистика 1 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине - что было ранее: