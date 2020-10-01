Коронавирус снова установил антирекорд: в Украине 4069 новых больных

Общее число зараженных Covid-19 в Украине превысило 213 тысяч человек.
По состоянию на четверг, 1 октября, в Украине обнаружены 213 028 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
По сравнению с 30 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 069.
Жертвами Covid-19 стали 4 193 человека (+64 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 94 443 пациентов (+2 083 за сутки).
Коронавирус в мире - статистика 1 октября
По состоянию на 1 октября коронавирус во всем мире заразил 33 881 272 человека.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразился +320 191 человек.
Жертвами болезни стали 1 012 980 пациентов (+6 404 за сутки).
В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Коронавирус в Украине установил новый антирекорд - 30 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 027. Впервые число новых больных превысило четыре тысячи человек за сутки.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем свидетельствует официальная статистика.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ошеломляющим количество жертв пандемии коронавируса.