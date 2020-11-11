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Коронавирус в Украине 11 ноября: за сутки более 10 тысяч новых больных и почти 200 жертв

11 ноября 2020, 08:58

Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 489 808 человек.

коронавирус
Коронавирус заразил еще более 10 тысяч украинцев / pixabay.com

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +10 611 человек, в том числе 350 детей и 493 медработника. По состоянию на среду 11 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 489 808 человек.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 8 947 человек. За сутки умер еще +191 пациент.

Выздоровели с начала эпидемии 221 459 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +6 802 украинца.

Коронавирус в Украине - статистика 11 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • Киев - 46632 случая;
  • Винницкая область - 12 970 случаев;
  • Волынская область - 17 236 случаев;
  • Днепропетровская область - 18 690 случаев;
  • Донецкая область - 15 066 случаев;
  • Житомирская область - 20 194 случая;
  • Закарпатская область - 18 056 случаев;
  • Запорожская область - 15 285 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 25 643 случая;
  • Киевская область - 21 731 случай;
  • Кировоградская область - 3280 случаев;
  • Луганская область - 4738 случаев;
  • Львовская область - 34 988 случаев;
  • Николаевская область - 11092 случая;
  • Одесская область - 30 041 случай;
  • Полтавская область - 13 143 случая;
  • Ровенская область - 23 035 случаев;
  • Сумская область - 15 662 случая;
  • Тернопольская область - 22 549 случаев;
  • Харьковская область - 44 948 случаев;
  • Херсонская область - 6075 случаев;
  • Хмельницкая область - 20 826 случаев;
  • Черкасская область - 11 063 случая;
  • Черновицкая область - 26 301 случай;
  • Черниговская область - 10 564 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве 11 ноября

Киев снова лидирует в Украине по числу новых случаев коронавируса за сутки. За минувшие 24 часа в столице поставили +965 новых диагнозов COVID-19.

Общее число зараженных – 46 632 человека. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

В течение суток +20 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 914 киевлян.

За сутки выздоровели +469 человек. В общем, коронавирус преодолели 17 473 жителя Киева.

Коронавирус в Украине и Киеве - статистика 11 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

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Коронавирус в мире – статистика 11 ноября

По состоянию на утро среды коронавирус в мире заразил уже 51 456 775 жителей планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 272 094 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 11 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине – последние новости:

  • По состоянию на вторник, 10 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 479 197 человек. За сутки поставили +10 179 новых диагноза. Умер за сутки +191 пациент.
  • Вчера Киев лидировал в Украине по числу новых случаев коронавируса за сутки. В столице поставили + 747 новых диагнозов COVID-19 за 24 часа. Общее число зараженных по состоянию на утро 10 ноября – 45 667 человек.
  • В Украине вводят второй этап реагирования на COVID-19. В Минздраве объяснили, кого разрешено госпитализировать и оперировать в условиях эпидемии коронавируса в Украине.
  • 9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи со стремительным распространением коронавируса в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.

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