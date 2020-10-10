Коронавирус в Украине 10 октября: более 100 смертей и громадное число больных

Коронавирус за сутки убил 108 жителей Украины / pixabay.com

Коронавирус в Украине обезумел – в последнее время в стране ежедневно фиксируют более 5000 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине официально зарегистрировали 256 266 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +5728 новых диагнозов COVID-19.

За сутки в Украине злая болезнь убила 108 человек, всего жертвами COVID-19 стали 4887 человек.

Выздоровели за сутки - 1920 жителей Украины, всего 112 570.

Коронавирус в областях - статистика:

Винницкая область - 7466 случаев;

Волынская область - 9527 случаев;

Днепропетровская область - 8580 случаев;

Донецкая область - 5599 случаев;

Житомирская область - 8024 случая;

Закарпатская область - 10 761 случай;

Запорожская область - 5346 случаев;

Ивано-Франковская область - 15 000 случаев;

Кировоградская область - 1288 случаев;

г. Киев – 26 995 случаев;

Киевская область - 10892 случаи;

Львовская область - 22 386 случаев;

Луганская область - 1712 случаев;

Николаевская область - 4394 случая;

Одесская область - 16 445 случаев;

Полтавская область - 4206 случаев;

Ровенская область - 14 259 случаев;

Сумская область - 6633 случая;

Тернопольская область - 15 590 случаев;

Харьковская область - 23 852 случая;

Херсонская область - 1806 случаев;

Хмельницкая область - 8464 случая;

Черновицкая область - 16 137 случаев;

Черкасская область - 5479 случаев;

Черниговская область - 5425 случаев.

Коронавирус в Украине - карта на 10 октября / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 10 октября

По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Киеве зарегистрировали 26 995 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +532.

Всего в столице Украины умерли 469 человек, за сутки +6.

Победили злую болезнь 9627 человек, за сутки +216.

Коронавирус в мире – статистика на 10 октября

По состоянию на утро субботы, 10 октября, в мире зарегистрированы 36 877 000 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 068 060 пациентов.

Коронавирус в мире - карта на 10 октября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: