Коронавирус в Украине 10 октября: более 100 смертей и громадное число больных

За сутки в Украине злая болезнь убила 108 человек, всего жертвами Covid-19 стали 4887 человек.
Коронавирус в Украине обезумел – в последнее время в стране ежедневно фиксируют более 5000 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине официально зарегистрировали 256 266 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +5728 новых диагнозов COVID-19.
За сутки в Украине злая болезнь убила 108 человек, всего жертвами COVID-19 стали 4887 человек.
Выздоровели за сутки - 1920 жителей Украины, всего 112 570.
Коронавирус в областях - статистика:
- Винницкая область - 7466 случаев;
- Волынская область - 9527 случаев;
- Днепропетровская область - 8580 случаев;
- Донецкая область - 5599 случаев;
- Житомирская область - 8024 случая;
- Закарпатская область - 10 761 случай;
- Запорожская область - 5346 случаев;
- Ивано-Франковская область - 15 000 случаев;
- Кировоградская область - 1288 случаев;
- г. Киев – 26 995 случаев;
- Киевская область - 10892 случаи;
- Львовская область - 22 386 случаев;
- Луганская область - 1712 случаев;
- Николаевская область - 4394 случая;
- Одесская область - 16 445 случаев;
- Полтавская область - 4206 случаев;
- Ровенская область - 14 259 случаев;
- Сумская область - 6633 случая;
- Тернопольская область - 15 590 случаев;
- Харьковская область - 23 852 случая;
- Херсонская область - 1806 случаев;
- Хмельницкая область - 8464 случая;
- Черновицкая область - 16 137 случаев;
- Черкасская область - 5479 случаев;
- Черниговская область - 5425 случаев.
Коронавирус в Киеве - статистика на 10 октября
По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Киеве зарегистрировали 26 995 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +532.
Всего в столице Украины умерли 469 человек, за сутки +6.
Победили злую болезнь 9627 человек, за сутки +216.
Коронавирус в мире – статистика на 10 октября
По состоянию на утро субботы, 10 октября, в мире зарегистрированы 36 877 000 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1 068 060 пациентов.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на 9 октября, коронавирус в Украине заразил 250 538 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 804.
- 9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус в Киеве, Харькове и Сумах бьет рекорды, поэтому местные власти должны самостоятельно усилить карантин.
- 8 октября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут усилить уже через две недели, сообщил.
- 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.