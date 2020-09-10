Коронавирус в Украине перешагнул отметку в 145 тысяч зараженных

Количество больных Covid-19 в Украине за сутки возросло еще на +2 582.
По состоянию на четверг, 10 сентября, в Украине зафиксированы уже 145 612 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
По сравнению с 9 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 582.
Жертвами COVID-19 стали 3 023 человека (+44 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 65 877 пациентов (+1 174 за сутки).
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- Винницкая область - 4606 случаев;
- Волынская область - 6092 случая;
- Днепропетровская область - 3012 случаев;
- Донецкая область - 1852 случая;
- Житомирская область - 3938 случаев;
- Закарпатская область - 8359 случаев;
- Запорожская область - 2081 случай;
- Ивано-Франковская область - 10 802 случая;
- Кировоградская область - 874 случая;
- г. Киев - 16119 случаев;
- Киевская область - 6554 случая;
- Львовская область - 16 452 случая;
- Луганская область - 503 случая;
- Николаевская область - 1766 случаев;Одесская область - 8874 случая;
- Полтавская область - 1069 случаев;
- Ровенская область - 10 073 случая;
- Сумская область - 2187 случаев;
- Тернопольская область - 8075 случаев;
- Харьковская область - 11 832 случая;
- Херсонская область - 558 случаев;
- Хмельницкая область - 3497 случаев;
- Черновицкая область - 11 715 случаев;
- Черкасская область - 2177 случаев;
- Черниговская область - 2545 случаев.
Коронавирус в Киеве 10 сентября
По состоянию на утро 10 сентября в Киеве нашли еще +298 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.
Всего в Киеве подтверждены 16 119 случаев Covid-19.
Число жертв коронавируса в Киеве достигло 254 (+4 за сутки).
С начала эпидемии в столице выздоровели 4 977 человек (+67 за сутки).
В Киевской области зафиксированы 6 554 случая Covid-19 (95 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии выздоровели 4 389 человек (+76 за сутки), умерли 124 человека (+2 за сутки).
Коронавирус в мире - статистика 10 сентября
По состоянию на четверг, 10 сентября, коронавирус во всем мире заразил
27 766 325 человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились 195 583 человека.
Жертвами болезни стали 902 468 пациентов (+5 085 за сутки).
Коронавирус в Украине - что было ранее:
- По состоянию на 9 сентября в Украине были зафиксированы 143 030 случаев заражения китайским коронавирусом. За 24 часа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 551. Жертвами COVID-19 стали 2 979 человек (+45 за сутки).
- По состоянию на 8 сентября в Украине были зафиксированы 140 479 случаев заражения китайским коронавирусом. За 24 часа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2411. Жертвами COVID-19 стали 2 934 человека (+57 за сутки).