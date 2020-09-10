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Коронавирус в Украине перешагнул отметку в 145 тысяч зараженных

10 сентября 2020, 08:53

Количество больных Covid-19 в Украине за сутки возросло еще на +2 582.

Коронавирус
Коронавирус в Украине убил еще 44 человека за сутки / УНИАН

По состоянию на четверг, 10 сентября, в Украине зафиксированы уже 145 612 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 9 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 582.

Жертвами COVID-19 стали 3 023 человека (+44 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 65 877 пациентов (+1 174 за сутки).

Коронавирус в Украине 10 сентября - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • Винницкая область - 4606 случаев;
  • Волынская область - 6092 случая;
  • Днепропетровская область - 3012 случаев;
  • Донецкая область - 1852 случая;
  • Житомирская область - 3938 случаев;
  • Закарпатская область - 8359 случаев;
  • Запорожская область - 2081 случай;
  • Ивано-Франковская область - 10 802 случая;
  • Кировоградская область - 874 случая;
  • г. Киев - 16119 случаев;
  • Киевская область - 6554 случая;
  • Львовская область - 16 452 случая;
  • Луганская область - 503 случая;
  • Николаевская область - 1766 случаев;Одесская область - 8874 случая;
  • Полтавская область - 1069 случаев;
  • Ровенская область - 10 073 случая;
  • Сумская область - 2187 случаев;
  • Тернопольская область - 8075 случаев;
  • Харьковская область - 11 832 случая;
  • Херсонская область - 558 случаев;
  • Хмельницкая область - 3497 случаев;
  • Черновицкая область - 11 715 случаев;
  • Черкасская область - 2177 случаев;
  • Черниговская область - 2545 случаев.
Короанвирус в Украине 10 сентября / facebook.com/moz.ukr

Коронавирус в Киеве 10 сентября

По состоянию на утро 10 сентября в Киеве нашли еще +298 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Всего в Киеве подтверждены 16 119 случаев Covid-19.

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 254 (+4 за сутки).

С начала эпидемии в столице выздоровели 4 977 человек (+67 за сутки).

В Киевской области зафиксированы 6 554 случая Covid-19 (95 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии выздоровели 4 389 человек (+76 за сутки), умерли 124 человека (+2 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 10 сентября

По состоянию на четверг, 10 сентября, коронавирус во всем мире заразил

27 766 325 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились 195 583 человека.

Жертвами болезни стали 902 468 пациентов (+5 085 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 10 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - что было ранее:

  • По состоянию на 9 сентября в Украине были зафиксированы 143 030 случаев заражения китайским коронавирусом. За 24 часа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 551. Жертвами COVID-19 стали 2 979 человек (+45 за сутки).
  • По состоянию на 8 сентября в Украине были зафиксированы 140 479 случаев заражения китайским коронавирусом. За 24 часа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2411. Жертвами COVID-19 стали 2 934 человека (+57 за сутки).

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