Коронавирус в Украине немного ослабил хватку: за сутки 4420 новых зараженных

За последние 24 часа Covid-19 убил в Украине 43 человека.
Украина выпала из Топ-10 мировых антилидеров по распространению Covid-19, но осталась в десятке антирейтинга среди европейских стран, что неудивительно, так как коронавирус в Украине в последнее время активизировался и заражает тысячи человек каждый день.
В частности, по состоянию на понедельник, 12 октября, Covid-19 заразил 265 454 украинца. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 420.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами коронавируса стали 5 015 человек (+43 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 114 410 пациентов (+903 за сутки).
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Коронавирус в мире – статистика на 12 октября
По состоянию на утро понедельника, 12 октября, в мире зарегистрированы 37 408 593 случая заражения коронавирусом.
За сутки поставили 302 668 новых диагнозов Covid-19.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 075 848 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.
Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в Украине официально зарегистрировали 261 034 случая заражения коронавирусом. За сутки в Украине поставили +4768 новых диагнозов.
- По состоянию на утро воскресенья в Киеве зарегистрировали 27 497 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +502.
- С 12 октября на территории Украины начало действовать новое разделение регионов, городов и районов на карантинные эпидемиологические зоны. В красной зоне оказались города Сумы и Канев Черкасской области. Киев – в оранжевой зоне.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что в ноябре в Украине заболеваемость Covid-19 будет не менее 10-12 тысяч ежедневно.
- 8 октября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут усилить уже через две недели.
- 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.