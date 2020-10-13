Коронавирус в Украине перешагнул новую "красную линию"

За последние 24 часа Covid-19 заразил еще более пяти тысяч человек.
Коронавирус в Украине снова заразил тысячи людей. По состоянию на вторник, 13 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 270 587 человек.
За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 133. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами коронавируса стали 5 122 человека (+107 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 116 562 пациента (+2152 за сутки).
Коронавирус в мире – статистика 13 октября
По состоянию на утро вторника, 13 октября, в мире зарегистрированы 37 801 526 случаев заражения коронавирусом.
За сутки поставили 392 933 новых диагноза Covid-19.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 080 680 пациентов (+4832 за сутки).
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.
В США приостановили испытания вакцины от Covid-19
Компания Johnson & Johnson приостановила расширенные клинические испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса.
Причиной данного решения стала необъяснимая болезнь одного из добровольцев, передает CNN.
Компания не сообщила, о каком именно заболевании идет речь. Сообщается, что на данный момент недуг участника программы проверяет и оценивает Независимый совет по контролю за безопасностью данных, а также внутренние клинические врачи J & J и врачи по безопасности.
"Мы должны уважать конфиденциальность этого участника. Мы узнаем больше о его болезни. И важно иметь все факты, прежде чем мы поделимся дополнительной информацией", – подчеркнули в J & J.
Как известно, один из пунктов клинических испытаний – выяснить, вызывают ли вакцины опасные побочные эффекты. Испытания прекращаются тогда, когда они появляются. Врачи должны проверить, может ли болезнь быть связана с вакциной или это совпадение.
"Серьезные побочные эффекты не являются редкостью в клинических испытаниях, и можно разумно ожидать, что количество серьезных побочных явлений возрастет в испытаниях с участием большого числа участников. Кроме того, поскольку многие испытания являются плацебо-контролируемыми, не всегда сразу очевидно, получил ли участник исследуемое лечение или плацебо", – добавили в компании.
Декан факультета общественного здравоохранения Университета Брауна доктор Ашиш Джа отметил, что пауза в испытаниях совершенно не вызывает беспокойства.
"Испытание Johnson & Johnson – это крупнейшее испытание вакцины, о котором я знаю. 60 тысяч человек. В ходе этого исследования можно ожидать несколько пауз", – отметил Джа.
Третья фаза исследования J & J началась в сентябре. Это одна из шести вакцин против коронавируса, которые тестируются в США, и одна из четырех вакцин, находящихся на самой продвинутой стадии.
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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на понедельник, 12 октября, Covid-19 заразил 265 454 украинца. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 420.
- Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк считает, что в Украине наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.
- Доктор медицинских наук, врач-кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украине больницы заполнены на 120% пациентами с коронавирусом.
- Эксперт по вопросам образования Виктор Громовой считает, что в Украине сложилась катастрофическая ситуация с распространением коронавируса. По его словам, другого варианта, кроме как переходить на дистанционное обучение просто нет.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет достаточно серьезное увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, в ноябре месяце заболеваемость составит не менее 10-12 тысяч человек ежедневно.
- Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.