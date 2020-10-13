Коронавирус в Украине перешагнул новую "красную линию"

Выздоровели с начала эпидемии более 116 тысяч пациентов / УНИАН

Коронавирус в Украине снова заразил тысячи людей. По состоянию на вторник, 13 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 270 587 человек.

За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 133. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами коронавируса стали 5 122 человека (+107 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 116 562 пациента (+2152 за сутки).

Коронавирус в Украине 13 октября - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире – статистика 13 октября

По состоянию на утро вторника, 13 октября, в мире зарегистрированы 37 801 526 случаев заражения коронавирусом.

За сутки поставили 392 933 новых диагноза Covid-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 080 680 пациентов (+4832 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта 13 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

В США приостановили испытания вакцины от Covid-19

Компания Johnson & Johnson приостановила расширенные клинические испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса.

Причиной данного решения стала необъяснимая болезнь одного из добровольцев, передает CNN.

Компания не сообщила, о каком именно заболевании идет речь. Сообщается, что на данный момент недуг участника программы проверяет и оценивает Независимый совет по контролю за безопасностью данных, а также внутренние клинические врачи J & J и врачи по безопасности.

"Мы должны уважать конфиденциальность этого участника. Мы узнаем больше о его болезни. И важно иметь все факты, прежде чем мы поделимся дополнительной информацией", – подчеркнули в J & J.

Как известно, один из пунктов клинических испытаний – выяснить, вызывают ли вакцины опасные побочные эффекты. Испытания прекращаются тогда, когда они появляются. Врачи должны проверить, может ли болезнь быть связана с вакциной или это совпадение.

"Серьезные побочные эффекты не являются редкостью в клинических испытаниях, и можно разумно ожидать, что количество серьезных побочных явлений возрастет в испытаниях с участием большого числа участников. Кроме того, поскольку многие испытания являются плацебо-контролируемыми, не всегда сразу очевидно, получил ли участник исследуемое лечение или плацебо", – добавили в компании.

Декан факультета общественного здравоохранения Университета Брауна доктор Ашиш Джа отметил, что пауза в испытаниях совершенно не вызывает беспокойства.

"Испытание Johnson & Johnson – это крупнейшее испытание вакцины, о котором я знаю. 60 тысяч человек. В ходе этого исследования можно ожидать несколько пауз", – отметил Джа.

Третья фаза исследования J & J началась в сентябре. Это одна из шести вакцин против коронавируса, которые тестируются в США, и одна из четырех вакцин, находящихся на самой продвинутой стадии.

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