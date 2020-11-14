Коронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных

Коронавирус в Украине за сутки убил почти 200 человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине сорвался с цепи – в последнее время в стране наблюдается значительный рост новых случаев заражения. Ежедневный шаг составляет более 12 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 14 ноября, в Украине официально зарегистрировали 525 176 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки согласно данным главы Минздрава Максима Степанова в Facebook в Украине официально зарегистрировали +12 524 новых случая COVID-19.

За сутки в Украине злая болезнь убила 191 человека, всего жертвами COVID-19 стали 9508 человек.

Вырвались из лап опасной болезни 4962 жителя Украины за сутки, всего – 238 811.

Коронавирус в регионах – статистика:

г. Киев - 49699 случаев;

Винницкая область - 13 627 случаев;

Волынская область - 18 433 случая;

Днепропетровская область - 20 535 случаев;

Донецкая область - 16632 случаи;

Житомирская область - 21 597 случаев;

Закарпатская область - 19 214 случаев;

Запорожская область - 17 616 случаев;

Ивано-Франковская область - 27 417 случаев;

Киевская область - 23 801 случай;

Кировоградская область - 3572 случая;

Луганская область - 5080 случаев;

Львовская область - 36 561 случай;

Николаевская область - 11944 случаи;

Одесская область - 32 090 случаев;

Полтавская область - 14 800 случаев;

Ровенская область - 24 579 случаев;

Сумская область - 17 437 случаев;

Тернопольская область - 23 330 случаев;

Харьковская область - 46 886 случаев;

Херсонская область - 6752 случая;

Хмельницкая область - 22 450 случаев;

Черкасская область - 12 315 случаев;

Черновицкая область - 27 511 случаев;

Черниговская область - 11 298 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в мире – статистика на 14 ноября

По состоянию на утро субботы, 14 ноября, в мире зарегистрированы 53 320 716 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 302 036 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 14 ноября / скриншот Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: