Коронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных

За сутки в Украине умер 191 челвоек с диагнозом COVID-19.
Коронавирус в Украине сорвался с цепи – в последнее время в стране наблюдается значительный рост новых случаев заражения. Ежедневный шаг составляет более 12 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 14 ноября, в Украине официально зарегистрировали 525 176 случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки согласно данным главы Минздрава Максима Степанова в Facebook в Украине официально зарегистрировали +12 524 новых случая COVID-19.
За сутки в Украине злая болезнь убила 191 человека, всего жертвами COVID-19 стали 9508 человек.
Вырвались из лап опасной болезни 4962 жителя Украины за сутки, всего – 238 811.
Коронавирус в регионах – статистика:
- г. Киев - 49699 случаев;
- Винницкая область - 13 627 случаев;
- Волынская область - 18 433 случая;
- Днепропетровская область - 20 535 случаев;
- Донецкая область - 16632 случаи;
- Житомирская область - 21 597 случаев;
- Закарпатская область - 19 214 случаев;
- Запорожская область - 17 616 случаев;
- Ивано-Франковская область - 27 417 случаев;
- Киевская область - 23 801 случай;
- Кировоградская область - 3572 случая;
- Луганская область - 5080 случаев;
- Львовская область - 36 561 случай;
- Николаевская область - 11944 случаи;
- Одесская область - 32 090 случаев;
- Полтавская область - 14 800 случаев;
- Ровенская область - 24 579 случаев;
- Сумская область - 17 437 случаев;
- Тернопольская область - 23 330 случаев;
- Харьковская область - 46 886 случаев;
- Херсонская область - 6752 случая;
- Хмельницкая область - 22 450 случаев;
- Черкасская область - 12 315 случаев;
- Черновицкая область - 27 511 случаев;
- Черниговская область - 11 298 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в мире – статистика на 14 ноября
По состоянию на утро субботы, 14 ноября, в мире зарегистрированы 53 320 716 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1 302 036 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина и Колумбия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В среду, 11 ноября, правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
- 4 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на стремительное распространение коронавируса в Украине и рассказал о мерах по борьбе с эпидемией. По словам Шмыгаля, Кабинет министров в настоящее время не планирует вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.
- 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.
- 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек.