УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных

14 ноября 2020, 08:24

За сутки в Украине умер 191 челвоек с диагнозом COVID-19.

Коронавирус
Коронавирус в Украине за сутки убил почти 200 человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине сорвался с цепи – в последнее время в стране наблюдается значительный рост новых случаев заражения. Ежедневный шаг составляет более 12 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 14 ноября, в Украине официально зарегистрировали 525 176 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки согласно данным главы Минздрава Максима Степанова в Facebook в Украине официально зарегистрировали +12 524 новых случая COVID-19.

За сутки в Украине злая болезнь убила 191 человека, всего жертвами COVID-19 стали 9508 человек.

Вырвались из лап опасной болезни 4962 жителя Украины за сутки, всего – 238 811.

Коронавирус в регионах – статистика:

  • г. Киев - 49699 случаев;
  • Винницкая область - 13 627 случаев;
  • Волынская область - 18 433 случая;
  • Днепропетровская область - 20 535 случаев;
  • Донецкая область - 16632 случаи;
  • Житомирская область - 21 597 случаев;
  • Закарпатская область - 19 214 случаев;
  • Запорожская область - 17 616 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 27 417 случаев;
  • Киевская область - 23 801 случай;
  • Кировоградская область - 3572 случая;
  • Луганская область - 5080 случаев;
  • Львовская область - 36 561 случай;
  • Николаевская область - 11944 случаи;
  • Одесская область - 32 090 случаев;
  • Полтавская область - 14 800 случаев;
  • Ровенская область - 24 579 случаев;
  • Сумская область - 17 437 случаев;
  • Тернопольская область - 23 330 случаев;
  • Харьковская область - 46 886 случаев;
  • Херсонская область - 6752 случая;
  • Хмельницкая область - 22 450 случаев;
  • Черкасская область - 12 315 случаев;
  • Черновицкая область - 27 511 случаев;
  • Черниговская область - 11 298 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новость обновляется

Коронавирус в мире – статистика на 14 ноября

По состоянию на утро субботы, 14 ноября, в мире зарегистрированы 53 320 716 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 302 036 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 14 ноября / скриншот Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • В среду, 11 ноября, правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
  • 4 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на стремительное распространение коронавируса в Украине и рассказал о мерах по борьбе с эпидемией. По словам Шмыгаля, Кабинет министров в настоящее время не планирует вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.
  • 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.
  • 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек.

Максим Степанов новости Украины коронавирус в Украине коронавирус в Киеве коронавирус карта коронавирус статистика Коронавирус Киев коронавирус в мире коронавирус Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Назван город Украины, где коронавирус бушует больше всегоНазван город Украины, где коронавирус бушует больше всего Карантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявлениеКарантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление Разрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делатьРазрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делать Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средстваКак защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства "Наступает катастрофа": инфекционист описала фазы коронавируса"Наступает катастрофа": инфекционист описала фазы коронавируса
Следующий материал

Последние новости

08:35
Америка чихает, а потому мир будет трясти
08:27
Армен Джигарханян умер
08:24
Коронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных Видео
08:10
В моде пальто и свитера с потрясающим принтом гусиная лапка из 30-х: фото Фото Видео
07:55
Лукашенко рассказал о покушении на его жизнь Видео
Реклама
07:40
Ударят морозы, завалит снегом: синоптик рассказал, к чему готовиться украинцам Видео
07:37
Ноябрьское новолуние 2020: какие дела под запретом Видео
07:27
Трамп уверенно заявил, что выиграл выборы в штате Пенсильвания Видео
07:14
Врач рассказал, из-за каких симптомов COVID-19 стоит бить тревогу Видео
06:55
Карантин выходного дня – это прелюдия к тотальному локдауну мнение
06:30
"Черные черешни": полуголая Аделина Дели взбудоражила фантазию
06:02
Эпидемия бесконтрольна: эксперт объяснил бесполезность карантина выходного дня Видео
05:25
Второй День студента 2020: почему и как поздравлять студентов в ноябре
04:53
Операция преемник: в Беларуси раскрыли планы Лукашенко по передаче власти Видео
04:22
Цены подскочили в 7-8 раз: кому и зачем надо купить пульсоксиметр Видео
03:43
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
03:01
Когда Украина вернет Донбасс: Кравчук оценил шансы и сроки Видео
02:13
Реальность намного хуже: врач шокировал числом заболевших COVID-19 украинцев Видео
01:34
Гороскоп на 15 ноября для всех: революция в жизни и рост удачливости Видео
00:55
Анна Седокова не удержала грудь в крошечном платье
Реклама
00:37
Жители Нагорного Карабаха массово покидают свои дома после поражения Видео
00:19
Что делать, если зараженный COVID-19 потерял обоняние  – советы врача Видео
13 ноября, пятница
23:59
Комаровский рассказал, почему многие не болеют COVID-19 Видео
23:45
Холостячка 1 сезон 4 выпуск 13-11-2020 - кто ушел Видео
23:45
Антирекорд COVID-19: за сутки в Украине заразились почти 12 тысяч человек Видео
23:26
Полиция планирует рейды для контроля карантина выходного дня Видео
23:15
В Минздраве рассказали, какой эффект даст карантин выходного дня Видео
23:03
В Канаде неизвестные захватили заложников возле офиса разработчика игр
22:33
У Трампа отказались от борьбы за Аризону: стало известно о решении штаба Видео
22:28
В ТКГ заявили о "бешеном" давлении Франции и Германии на РФ Видео
22:08
Лукашенко сделал заявление о последнем сроке на посту президента Беларуси Видео
21:52
На границе Украины и РФ застрял грузовик с красной икрой Видео
21:47
Комаровский жестко высказался о карантине выходного дня Видео
21:45
Гороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбой Видео
21:39
Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства Видео
21:32
"Оформляю предзаказ": на PS5 нашли способ смотреть порно через скрытый браузер
21:17
Прямые эфиры Танців з зірками будут выходить без зрителей
21:13
Тихановская объявила о создании в Беларуси народного трибунала Видео
21:13
Возвращение контроля над границей: Кравчук оценил новую идею по Донбассу Видео
20:59
Массовая волна COVID-19 в сборной Украины: матч с Германией под угрозой срыва Видео
Реклама
20:50
Холостячка 2020 - что было в 3 выпуске 13-11-2020: видео Видео
20:45
Лукашенко рассказал о вопросах Путина к Беларуси из-за Украины Видео
20:39
Появились подробности о выходе 13 сезона Доктора Кто
20:13
В ВОЗ рассказали, когда Украина сможет получить вакцину от COVID-19 Видео
20:12
Трамп обвинил демократов в фальсификации выборов в США Видео
19:59
Диетолог раскрыла неочевидные угрозы соли Видео
19:59
Врачи указали на одышку, как на симптом неотложного состояния Видео
19:57
Россия отправила на Оскар фильм про советские репрессии
19:46
Ученые назвали специю, которая уменьшает риск Альцгеймера и продлевает жизнь Видео
19:40
"Чья б корова мычала": Лукашенко грубо объяснил, чего нужно бояться Зеленскому Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять