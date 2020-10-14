Коронавирус в Украине 14 октября: более пяти тысяч новых больных и больше сотни жертв

За последние 24 часа Covid-19 заразил еще +5 590 человек.
Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +5 590 человек. По состоянию на среду, 14 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 276 177 человек.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами коронавируса стали 5 229 человек (+107 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 118 699 пациентов (+2 137 за сутки).
Коронавирус в мире – статистика 14 октября
По состоянию на утро среды, 14 октября, в мире зарегистрированы 38 066 297 случаев заражения коронавирусом.
За сутки поставили 264 771 новый диагноз Covid-19.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 085 411 пациентов (+4731 за сутки).
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.
Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на вторник, 13 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 270 587 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 133.
- Кабинет министров продлил карантин в Украине до конца 2020 года и изменил ряд карантинных правил.
- Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк считает, что в Украине наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет достаточно серьезное увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, в ноябре месяце заболеваемость составит не менее 10-12 тысяч человек ежедневно.
- Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.