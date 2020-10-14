Коронавирус в Украине 14 октября: более пяти тысяч новых больных и больше сотни жертв

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 5 229 человек / GettyImages

Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +5 590 человек. По состоянию на среду, 14 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 276 177 человек.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами коронавируса стали 5 229 человек (+107 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 118 699 пациентов (+2 137 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 14 октября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире – статистика 14 октября

По состоянию на утро среды, 14 октября, в мире зарегистрированы 38 066 297 случаев заражения коронавирусом.

За сутки поставили 264 771 новый диагноз Covid-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 085 411 пациентов (+4731 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 14 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

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