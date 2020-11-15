Коронавирус в Украине 15 ноября – за сутки поставили почти 10 700 диагнозов COVID-19

За сутки в Украине злая болезнь убила 95 человек, всего жертвами COVID-19 стали 9603 человека.
Коронавирус в Украине стал бесконтрольным – каждый день наблюдается рост числа новых случаев заражения и фиксируются рекорды. Ежедневный шаг составляет около 11 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 15 ноября, в Украине официально зарегистрировали 535 857 случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки согласно данным главы Минздрава Максима Степанова в Facebook в Украине выявили +10 681 новый случай COVID-19. Среди заболевших - 420 детей и 391 медработник.
За сутки в Украине злая болезнь убила 95 человек, всего жертвами COVID-19 стали 9603 человека.
Вырвались из лап опасной болезни 2633 жителя Украины за сутки, всего – 241 444.
За последние сутки в больницы госпитализировали 1227 украинцев.
Коронавирус в регионах – статистика:
- г. Киев – 50 620 случаев;
- Винницкая область - 13 844 случая;
- Волынская область - 18 676 случаев;
- Днепропетровская область – 21 222 случаи;
- Донецкая область – 16 983 случаи;
- Житомирская область - 22 225 случаев;
- Закарпатская область - 19 384 случая;
- Запорожская область - 18 484 случая;
- Ивано-Франковская область - 27 986 случаев;
- Киевская область – 24 493 случая;
- Кировоградская область - 3651 случай;
- Луганская область - 5147 случаев;
- Львовская область - 36 894 случая;
- Николаевская область - 12 340 случаев;
- Одесская область – 32 782 случая;
- Полтавская область - 14 966 случаев;
- Ровенская область - 24 969 случаев;
- Сумская область - 17 859 случаев;
- Тернопольская область - 23 555 случаев;
- Харьковская область - 47 599 случаев;
- Херсонская область - 6967 случаев;
- Хмельницкая область - 22 879 случаев;
- Черкасская область - 12 996 случаев;
- Черновицкая область - 27 917 случаев;
- Черниговская область - 11 419 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве - статистика на 15 ноября
По состоянию на утро, 15 ноября, Киев стал лидером в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За минувшие 24 часа в столице поставили +921 новый диагноз COVID-19.
Общее число зараженных – 50 620 человек.
В течение суток +15 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 965 киевлян.
За сутки выздоровели +57 человек. В общем, коронавирус преодолели 18 759 жителей Киева.
Коронавирус в мире – статистика на 15 ноября
По состоянию на утро воскресенья, 15 ноября, в мире зарегистрированы 53 927 158 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1 311 190 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина и Колумбия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В среду, 11 ноября, правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
- 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.
- 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек.