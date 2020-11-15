Коронавирус в Украине 15 ноября – за сутки поставили почти 10 700 диагнозов COVID-19

Коронавирус в Украине за сутки убил 95 человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине стал бесконтрольным – каждый день наблюдается рост числа новых случаев заражения и фиксируются рекорды. Ежедневный шаг составляет около 11 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 15 ноября, в Украине официально зарегистрировали 535 857 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки согласно данным главы Минздрава Максима Степанова в Facebook в Украине выявили +10 681 новый случай COVID-19. Среди заболевших - 420 детей и 391 медработник.

За сутки в Украине злая болезнь убила 95 человек, всего жертвами COVID-19 стали 9603 человека.

Вырвались из лап опасной болезни 2633 жителя Украины за сутки, всего – 241 444.

За последние сутки в больницы госпитализировали 1227 украинцев.

Коронавирус в регионах – статистика:

г. Киев – 50 620 случаев;

Винницкая область - 13 844 случая;

Волынская область - 18 676 случаев;

Днепропетровская область – 21 222 случаи;

Донецкая область – 16 983 случаи;

Житомирская область - 22 225 случаев;

Закарпатская область - 19 384 случая;

Запорожская область - 18 484 случая;

Ивано-Франковская область - 27 986 случаев;

Киевская область – 24 493 случая;

Кировоградская область - 3651 случай;

Луганская область - 5147 случаев;

Львовская область - 36 894 случая;

Николаевская область - 12 340 случаев;

Одесская область – 32 782 случая;

Полтавская область - 14 966 случаев;

Ровенская область - 24 969 случаев;

Сумская область - 17 859 случаев;

Тернопольская область - 23 555 случаев;

Харьковская область - 47 599 случаев;

Херсонская область - 6967 случаев;

Хмельницкая область - 22 879 случаев;

Черкасская область - 12 996 случаев;

Черновицкая область - 27 917 случаев;

Черниговская область - 11 419 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - карта на 15 ноября / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 15 ноября

По состоянию на утро, 15 ноября, Киев стал лидером в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За минувшие 24 часа в столице поставили +921 новый диагноз COVID-19.

Общее число зараженных – 50 620 человек.

В течение суток +15 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 965 киевлян.

За сутки выздоровели +57 человек. В общем, коронавирус преодолели 18 759 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика на 15 ноября / СНБО

Коронавирус в мире – статистика на 15 ноября

По состоянию на утро воскресенья, 15 ноября, в мире зарегистрированы 53 927 158 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 311 190 пациентов.

Коронавирус в мире - карта на 15 ноября / Центр Джона Хопкинса

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: