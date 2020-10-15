Коронавирус в Украине 15 октября: за сутки добавилось еще 5062 новых больных

Коронавирус 2020 не сдает позиции/ pixabay.com

Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +5 062 человека. По состоянию на четверг, 15 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 281 239человек.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами коронавируса стали 5 302 человека (+73 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 119 650 пациентов (+951 за сутки).

Коронавирус - статистика по Украине / covid19.rnbo.gov.ua

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Коронавирус в мире – статистика 15 октября

По состоянию на утро четверга, 15 октября, в мире зарегистрированы 38 442 524 случая заражения коронавирусом.

За сутки поставили 376 227 новых диагнозов Covid-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 091 464 пациента (+6053 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 15 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

Новый антирекорд заражений Covid-19

Коронавирус 2020 установил новый антирекорд по числу заражений во всем мире. 13 октября были подтверждены более 381 тысячи новых диагнозов. Это наибольшее количество обнаруженных заражений за сутки за время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Лидерами антирейтинга стали Индия, США, Бразилия, Франция и Великобритания. Также резко возросло число больных в Испании, России, Чехии, Бельгии.

Украина по числу новых заражений коронавирусом оказалась на 16-й позиции среди других стран, по количеству жертв – на 14-м месте антирейтинга.

Коронавирус 2020 установил новый антирекорд / worldometers.info

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