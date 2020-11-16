Коронавирус в Украине 16 ноября: за сутки - почти 10 тысяч новых больных

Коронавирус в Украине снова заразил тысячи человек / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +9 832 человека, в том числе 354 ребенка и 360 медработников. По состоянию на понедельник, 16 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 545 689 человек.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 9 697 человек. За сутки умерли еще +94 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 244 197 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +2753 украинца.

Коронавирус в Украине - статистика 16 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Киев - 51499 случаев;

Винницкая область - 13 948 случаев;

Волынская область - 18 936 случаев;

Днепропетровская область - 22 069 случаев;

Донецкая область - 17 201 случай;

Житомирская область - 22 847 случаев;

Закарпатская область - 19 559 случаев;

Запорожская область - 19 291 случай;

Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;

Киевская область - 25 141 случай;

Кировоградская область - 3710 случаев;

Луганская область - 5169 случаев;

Львовская область - 37 466 случаев;

Николаевская область - 12633 случая;

Одесская область - 33 415 случаев;

Полтавская область - 15 262 случая;

Ровенская область - 25 210 случаев;

Сумская область - 18 324 случая;

Тернопольская область - 23 757 случаев;

Харьковская область - 48 179 случаев;

Херсонская область - 7126 случаев;

Хмельницкая область - 23 136 случаев;

Черкасская область - 13 478 случаев;

Черновицкая область - 28 336 случаев;

Черниговская область - 11 557 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 16 ноября

По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, в мире зарегистрированы 54 370 186 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 317 139 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире 16 ноября - карта и статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

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