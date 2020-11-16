Коронавирус в Украине 16 ноября: за сутки - почти 10 тысяч новых больных

Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 545 689 человек.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +9 832 человека, в том числе 354 ребенка и 360 медработников. По состоянию на понедельник, 16 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 545 689 человек.
Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 9 697 человек. За сутки умерли еще +94 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 244 197 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +2753 украинца.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- Киев - 51499 случаев;
- Винницкая область - 13 948 случаев;
- Волынская область - 18 936 случаев;
- Днепропетровская область - 22 069 случаев;
- Донецкая область - 17 201 случай;
- Житомирская область - 22 847 случаев;
- Закарпатская область - 19 559 случаев;
- Запорожская область - 19 291 случай;
- Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;
- Киевская область - 25 141 случай;
- Кировоградская область - 3710 случаев;
- Луганская область - 5169 случаев;
- Львовская область - 37 466 случаев;
- Николаевская область - 12633 случая;
- Одесская область - 33 415 случаев;
- Полтавская область - 15 262 случая;
- Ровенская область - 25 210 случаев;
- Сумская область - 18 324 случая;
- Тернопольская область - 23 757 случаев;
- Харьковская область - 48 179 случаев;
- Херсонская область - 7126 случаев;
- Хмельницкая область - 23 136 случаев;
- Черкасская область - 13 478 случаев;
- Черновицкая область - 28 336 случаев;
- Черниговская область - 11 557 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в мире – статистика на 16 ноября
По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, в мире зарегистрированы 54 370 186 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 317 139 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина и Колумбия.
Читайте такжеCOVID-19 бушует в Украине: врач оценил вероятность итальянского сценария
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро воскресенья, 15 ноября, в Украине официально зарегистрировали 535 857 случаев заражения коронавирусом. За сутки в Украине диагностировали +10 681 новый случай COVID-19. Среди заболевших - 420 детей и 391 медработник.
- В среду, 11 ноября, правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
- 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.
- 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 тысяч человек.