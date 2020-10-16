Коронавирус в Украине установил новый суточный антирекорд заражений

В стране официально поставили более 287 тысяч диагнозов Covid-19.
Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +5 992 человека. Это новый суточный антирекорд заражений.
По состоянию на пятницу, 16 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 287 231 человека. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами коронавируса стали 5 394 человека (+92 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 121 919 пациентов (+ 2 269 за сутки).
Коронавирус в мире – статистика 16 октября
По состоянию на утро пятницы, 16 октября, в мире зарегистрированы 38 851 358 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки поставили 408 834 новых диагноза Covid-19.
Жертвами болезни стали 1 097 278 пациентов (+5824 за сутки).
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на четверг, 15 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 281 239 человек. За сутки заразились еще +5 062 человека.
- Диагноз "коронавирус" в Украине в последние полтора–два месяца пациентам ставят и без положительных ПЦР-тестов на Covid-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов и объяснил подробности.
- Вакцину против Covid-19 испытают на четырех тысячах украинцев. Стали известны детали.