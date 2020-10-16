Коронавирус в Украине установил новый суточный антирекорд заражений

Коронавирус в Украине убил еще 92 пациента за сутки / УНИАН

Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +5 992 человека. Это новый суточный антирекорд заражений.

По состоянию на пятницу, 16 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 287 231 человека. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами коронавируса стали 5 394 человека (+92 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 121 919 пациентов (+ 2 269 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 16 октября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире – статистика 16 октября

По состоянию на утро пятницы, 16 октября, в мире зарегистрированы 38 851 358 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки поставили 408 834 новых диагноза Covid-19.

Жертвами болезни стали 1 097 278 пациентов (+5824 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 16 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

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