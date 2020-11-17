Коронавирус в Украине 17 ноября: поставлено рекордное число диагнозов за сутки

Коронавирус побороли более 250 тысяч украинцев / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +11 968 человек, в том числе 516 детей и 565 медработников. По состоянию на вторник, 17 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 557 657 человек.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 9 856 человек. За сутки умерли еще +159 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 250 983 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +6 786 украинцев.

Коронавирус в Украине - статистика 17 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official/

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в г. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 52642 случая;

Винницкая область - 14 103 случая;

Волынская область - 19 297 случаев;

Днепропетровская область - 22 877 случаев;

Донецкая область - 17 713 случаев;

Житомирская область - 23 447 случаев;

Закарпатская область - 19 826 случаев;

Запорожская область - 20 025 случаев;

Ивано-Франковская область - 28 972 случая;

Киевская область - 25 787 случаев;

Кировоградская область - 3753 случая;

Луганская область - 5215 случаев;

Львовская область - 37 970 случаев;

Николаевская область - 12 998 случаев;

Одесская область - 34 176 случаев;

Полтавская область - 15 884 случая;

Ровенская область - 25 596 случаев;

Сумская область - 18 903 случая;

Тернопольская область - 23 938 случаев;

Харьковская область - 48 586 случаев;

Херсонская область - 7357 случаев;

Хмельницкая область - 23 547 случаев;

Черкасская область - 14 233 случая;

Черновицкая область - 28692 случая;

Черниговская область - 12 120 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 17 ноября

По состоянию на утро вторника, 17 ноября, в мире зарегистрированы 55 021 938 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 327 228 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.

Коронавирус в мире 17 ноября - карта и статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: