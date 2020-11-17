Коронавирус в Украине 17 ноября: поставлено рекордное число диагнозов за сутки

За сутки COVID-19 нашли у почти 12 тысяч человек.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +11 968 человек, в том числе 516 детей и 565 медработников. По состоянию на вторник, 17 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 557 657 человек.
Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 9 856 человек. За сутки умерли еще +159 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 250 983 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +6 786 украинцев.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в г. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 52642 случая;
- Винницкая область - 14 103 случая;
- Волынская область - 19 297 случаев;
- Днепропетровская область - 22 877 случаев;
- Донецкая область - 17 713 случаев;
- Житомирская область - 23 447 случаев;
- Закарпатская область - 19 826 случаев;
- Запорожская область - 20 025 случаев;
- Ивано-Франковская область - 28 972 случая;
- Киевская область - 25 787 случаев;
- Кировоградская область - 3753 случая;
- Луганская область - 5215 случаев;
- Львовская область - 37 970 случаев;
- Николаевская область - 12 998 случаев;
- Одесская область - 34 176 случаев;
- Полтавская область - 15 884 случая;
- Ровенская область - 25 596 случаев;
- Сумская область - 18 903 случая;
- Тернопольская область - 23 938 случаев;
- Харьковская область - 48 586 случаев;
- Херсонская область - 7357 случаев;
- Хмельницкая область - 23 547 случаев;
- Черкасская область - 14 233 случая;
- Черновицкая область - 28692 случая;
- Черниговская область - 12 120 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в мире – статистика на 17 ноября
По состоянию на утро вторника, 17 ноября, в мире зарегистрированы 55 021 938 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 327 228 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на понедельник, 16 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 545 689 человек. За сутки в Украине добавились еще +9 832 новых зараженных коронавирусом, умерли еще +94 пациента.
- По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, Киев снова лидирует в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За сутки в столице поставили +879 новых диагнозов COVID-19.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что через две недели количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки будет снижаться благодаря карантину выходного дня.
- Глава Минздрава Максим Степанов обрисовал жуткий сценарий – что будет, если отменить карантин в Украине. По его словам, заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.