Коронавирус в Украине установил два антирекорда

За сутки заразились 12,5 тыс. человек, жертвами болезни стали 256 пациентов.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +12 496 человек, в том числе 535 детей и 529 медработников. По состоянию на среду, 18 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 570 153 человека.
Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 10 112 человек. За сутки умерли еще +256 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 259 079 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +8 096 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 53855 случаев;
- Винницкая область - 14 306 случаев;
- Волынская область - 19 648 случаев;
- Днепропетровская область - 23 900 случаев;
- Донецкая область - 18 257 случаев;
- Житомирская область - 23 988 случаев;
- Закарпатская область - 20 146 случаев;
- Запорожская область - 20 733 случая;
- Ивано-Франковская область - 29 542 случая;
- Киевская область - 26 561 случай;
- Кировоградская область - 3818 случаев;
- Луганская область - 5286 случаев;
- Львовская область - 38 577 случаев;
- Николаевская область - 13394 случая;
- Одесская область - 34 806 случаев;
- Полтавская область - 16 418 случаев;
- Ровенская область - 25 904 случая;
- Сумская область - 19 514 случаев;
- Тернопольская область - 24 242 случая;
- Харьковская область - 49 067 случаев;
- Херсонская область - 7624 случая;
- Хмельницкая область - 23952 случая;
- Черкасская область - 15 033 случая;
- Черновицкая область - 29 126 случаев;
- Черниговская область - 12 456 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в мире – статистика 18 ноября
По состоянию на утро среды, 18 ноября, в мире зарегистрированы 55 624 562 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 338 106 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.
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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на понедельник, 16 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 545 689 человек. За сутки в Украине добавились еще +9 832 новых зараженных коронавирусом, умерли еще +94 пациента.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что через две недели количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки будет снижаться благодаря карантину выходного дня.
- Глава Минздрава Максим Степанов обрисовал жуткий сценарий – что будет, если отменить карантин в Украине. По его словам, заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.