Коронавирус в Украине установил два антирекорда

Коронавирус в Украине не утихает / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +12 496 человек, в том числе 535 детей и 529 медработников. По состоянию на среду, 18 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 570 153 человека.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 10 112 человек. За сутки умерли еще +256 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 259 079 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +8 096 украинцев.

Коронавирус в Украине - статистика 18 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 53855 случаев;

Винницкая область - 14 306 случаев;

Волынская область - 19 648 случаев;

Днепропетровская область - 23 900 случаев;

Донецкая область - 18 257 случаев;

Житомирская область - 23 988 случаев;

Закарпатская область - 20 146 случаев;

Запорожская область - 20 733 случая;

Ивано-Франковская область - 29 542 случая;

Киевская область - 26 561 случай;

Кировоградская область - 3818 случаев;

Луганская область - 5286 случаев;

Львовская область - 38 577 случаев;

Николаевская область - 13394 случая;

Одесская область - 34 806 случаев;

Полтавская область - 16 418 случаев;

Ровенская область - 25 904 случая;

Сумская область - 19 514 случаев;

Тернопольская область - 24 242 случая;

Харьковская область - 49 067 случаев;

Херсонская область - 7624 случая;

Хмельницкая область - 23952 случая;

Черкасская область - 15 033 случая;

Черновицкая область - 29 126 случаев;

Черниговская область - 12 456 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика 18 ноября

По состоянию на утро среды, 18 ноября, в мире зарегистрированы 55 624 562 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 338 106 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 18 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеЛечение коронавируса антибиотиками: обнаружена неожиданная опасность

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: