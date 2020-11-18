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Коронавирус в Украине установил два антирекорда

18 ноября 2020, 08:26

За сутки заразились 12,5 тыс. человек, жертвами болезни стали 256 пациентов.

коронавирус
Коронавирус в Украине не утихает / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +12 496 человек, в том числе 535 детей и 529 медработников. По состоянию на среду, 18 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 570 153 человека.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 10 112 человек. За сутки умерли еще +256 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 259 079 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +8 096 украинцев.

Коронавирус в Украине - статистика 18 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 53855 случаев;
  • Винницкая область - 14 306 случаев;
  • Волынская область - 19 648 случаев;
  • Днепропетровская область - 23 900 случаев;
  • Донецкая область - 18 257 случаев;
  • Житомирская область - 23 988 случаев;
  • Закарпатская область - 20 146 случаев;
  • Запорожская область - 20 733 случая;
  • Ивано-Франковская область - 29 542 случая;
  • Киевская область - 26 561 случай;
  • Кировоградская область - 3818 случаев;
  • Луганская область - 5286 случаев;
  • Львовская область - 38 577 случаев;
  • Николаевская область - 13394 случая;
  • Одесская область - 34 806 случаев;
  • Полтавская область - 16 418 случаев;
  • Ровенская область - 25 904 случая;
  • Сумская область - 19 514 случаев;
  • Тернопольская область - 24 242 случая;
  • Харьковская область - 49 067 случаев;
  • Херсонская область - 7624 случая;
  • Хмельницкая область - 23952 случая;
  • Черкасская область - 15 033 случая;
  • Черновицкая область - 29 126 случаев;
  • Черниговская область - 12 456 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика 18 ноября

По состоянию на утро среды, 18 ноября, в мире зарегистрированы 55 624 562 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 338 106 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 18 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на понедельник, 16 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 545 689 человек. За сутки в Украине добавились еще +9 832 новых зараженных коронавирусом, умерли еще +94 пациента.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ч​ерез две недели количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки будет снижаться благодаря карантину выходного дня.
  • Глава Минздрава Максим Степанов обрисовал жуткий сценарий – что будет, если отменить карантин в Украине. По его словам, заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.

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