"Зараза бушует": коронавирус в Украине поставил новый антирекорд

Коронавирус в Украине преодолел новую психологическую отметку / УНИАН

По состоянию на утро субботы, 2 мая, коронавирус в Украине поставил новый антирекорд – преодолел психологическую отметку в 11 тысяч человек.

В нашей стране лабораторно подтвердили 11 411 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, за сутки заразу нашли еще у 550 человек, жертв стало на семь человек больше, а количество выздоровевших возросло на 85 человек.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на утро 2 мая:

Умерли – 279 человек;

Выздоровели – 1 тысяча 498 человек.

Напомним, по состоянию на утро 1 апреля в Украине коронавирус диагностировали у 10 тысяч 861 человека, скончались 272 человека, а побороли заразу 1 тысяча 413 человек. За сутки вирус нашли еще у 455 человек.

Из-за вируса в стране действует режим чрезвычайной ситуации, до 11 мая введен карантин.