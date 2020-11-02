Коронавирус в Украине рванул вперед и пересек отметку в 400 тысяч зараженных

За последние 24 часа поставили более 6,5 тысячи новых диагнозов COVID-19.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +6 574 человека. По состоянию на понедельник, 2 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 402 194 человека.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 7375 человек. За сутки умерли еще +69 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 163 768 пациентов (+2 327 за сутки).
Коронавирус в мире – статистика 2 ноября
По состоянию на утро понедельника коронавирус в мире заразил уже 46 509 232 жителя планеты.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвой болезни стал 1 200 361 пациент.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
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Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, в стране официально зарегистрировали 395 440 случаев заражения коронавирусом. За сутки в Украине официально зарегистрировали +7959 новых случаев COVID-19.
- Суточный антирекорд коронавирус 2020 установил в конце прошлой недели. За сутки были зафиксированы +8752 новых больных - об этом свидетельствовали данные по состоянию на утро субботы, 31 октября.
- С понедельника, 2 ноября, в Украине начинает действовать новое эпидемическое зонирование. В регионах, которые попали в красную зону, введут ряд ограничений. Новое зонирование будет действовать в течение 14 дней.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Министерство здравоохранения и правительство рассматривают возможность поменять светофорный принцип карантинного зонирования на новый.
- В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 тысяч человек. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.
- Со 2 ноября Укрзализныця прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций, расположенных в красной зоне карантина.