Коронавирус в Украине рванул вперед и пересек отметку в 400 тысяч зараженных

Коронавирус убил за сутки еще 69 украинцев/ Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +6 574 человека. По состоянию на понедельник, 2 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 402 194 человека.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 7375 человек. За сутки умерли еще +69 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 163 768 пациентов (+2 327 за сутки).

Коронавирус в мире – статистика 2 ноября

По состоянию на утро понедельника коронавирус в мире заразил уже 46 509 232 жителя планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвой болезни стал 1 200 361 пациент.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Коронавирус в мире - статистика 2 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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