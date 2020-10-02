Новый антирекорд: за сутки в Украине нашли 4633 зараженных коронавирусом

Общее число больных Covid-19 в Украине приближается к цифре в 218 тысяч человек.
По состоянию на пятницу, 2 октября, в Украине обнаружен 217 661 случай заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
По сравнению с 1 октября количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 633.
Жертвами Covid-19 стал 4 261 человек(+68 за сутки).
Выздоровел с начала эпидемии 96 591 пациент (+2 148 за сутки).
Коронавирус в мире - статистика 2 октября
По состоянию на пятницу, 2 октября, коронавирус во всем мире заразил 34 205 778 человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились +324 506 человек.
Жертвами болезни стали 1 021 765 пациентов (+8 785 за сутки).
В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.
Коронавирус в США - Трампа сразил Covid-19
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.
По его словам, коронавирус также нашли у его жены Мелании.
Ранее стало известно, что одна из ближайших советниц президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом 2020. Глава Белого дома и первая леди ушли на карантин.
Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Коронавирус в Украине установил антирекорд. По состоянию на четверг, 1 октября, в Украине были обнаружены 213 028 случаев заражения. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 069.
- В Украине обновили зоны карантина. Жесткий карантин ожидает города Тернополь и Канев. Киев оказался в желтой карантинной зоне.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем свидетельствует официальная статистика.
- Ученые из США считают, что Covid-19 оказалась опаснее "испанки". Испанский грипп в свое время увеличил смертность в три раза, а Covid-19 – уже в четыре.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в мире каждые 16 секунд от осложнений коронавирусной болезни умирает человек.
- Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что не существует определенного единственного препарата, который бы вылечил людей от Covid-19.