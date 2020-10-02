Новый антирекорд: за сутки в Украине нашли 4633 зараженных коронавирусом

Жертвами коронавируса стали еще 68 украинцев / УНИАН

По состоянию на пятницу, 2 октября, в Украине обнаружен 217 661 случай заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 1 октября количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 633.

Жертвами Covid-19 стал 4 261 человек(+68 за сутки).

Выздоровел с начала эпидемии 96 591 пациент (+2 148 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 2 октября

По состоянию на пятницу, 2 октября, коронавирус во всем мире заразил 34 205 778 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились +324 506 человек.

Жертвами болезни стали 1 021 765 пациентов (+8 785 за сутки).

В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.

Коронавирус - статистика 2 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в США - Трампа сразил Covid-19

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

По его словам, коронавирус также нашли у его жены Мелании.

Ранее стало известно, что одна из ближайших советниц президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом 2020. Глава Белого дома и первая леди ушли на карантин.

Коронавирус в Украине - что было ранее: