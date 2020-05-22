Новый удар коронавируса: в Украине подскочило число заразившихся и умерших

Количество подтвержденных случаев увеличилось на 442 / Reuters

По состоянию на утро, 22 мая, в Украине зафиксировано 20 148 случаев заражения коронавирусом.

По данным Министерства охраны здоровья, по сравнению с 21 мая, количество подтвержденных случаев увеличилось на 442.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 588 человек.

Обратим внимание, что за сутки количество летальных случаев увеличилось на 9.

В Минздраве также добавили, что общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса достигло 6 858 (+358).

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Напомним, 21 мая, в Украине зафиксировали 19 706 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19.

В течение суток было получено +476 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человек (+15 за сутки).

Вылечились от коронавируса 6 227 человек (+272 за сутки).

В общем заболели 1405 детей и 3833 медиков. На амбулаторном лечении находится 13 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 - медработники.