Более 7 тысяч новых больных за сутки: коронавирус в Украине установил новый рекорд

В стране официально поставили почти 323 тысячи диагнозов Covid-19.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +7 053 человека, установив таким образом новый суточный антирекорд.
По состоянию на четверг, 22 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 322 879 человек. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами коронавируса стали 6 043 человека. За сутки умерли+116пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 134 898 пациентов (+2679 за сутки).
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Коронавирус в мире – статистика 22 октября
По состоянию на утро четверга коронавирус в мире заразил уже 41 171 337 жителей планеты.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки поставили 442 086 новых диагнозов Covid-19.
Жертвами болезни стали 1 130 606 пациентов (+6 579 за сутки).
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.
В Испании зарегистрировали более одного миллиона зараженных коронавирусом. Это первая страна в Европе с таким количеством больных, пишет El País.
По информации испанского министерства здравоохранения, число зарегистрированных заражений коронавирусом в стране выросло до 1 005 295. Испания оказалась в шестерке стран мира с самым высоким числом инфицированных Covid-19.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на среду, 21 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 315 826 человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки +6 719 человек, установив таким образом суточный антирекорд.
- Жертвами коронавируса по состоянию на среду стали 5 927 человек. За сутки умер 141 пациент – это новый смертельный антирекорд Covid-19 в Украине.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, при каком условии в Украине максимально ужесточат коронавирусный карантин. По его словам, карантин ужесточится лишь в случае, если суточное число зараженных коронавирусом украинцев достигнет 9,5 тысячи человек.
- 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
- Испытания вакцины от коронавируса из-за этого случая не остановятся - компания AstraZeneca заявила, что испытания вакцины от Covid-19 в Бразилии продолжатся.