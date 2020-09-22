Коронавирус в Украине перешагнул новую психологическую отметку

Коронавирус убил еще 59 украинцев / Reuters

По состоянию на вторник, 22 сентября, в Украине зафиксированы 181 237 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 21 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на + 2 884.

Жертвами COVID-19 стали 3 642 человека (+59 за сутки).

Выздоровел с начала эпидемии 79 901 пациент (+1717 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 22 сентября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 22 сентября

По состоянию на понедельник, 22 сентября, коронавирус во всем мире заразил 31 245 797 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились 310 786человек.

Жертвами болезни стали 963 693 пациентов (+4 128 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 22 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - что было ранее