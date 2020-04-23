Коронавирус в Украине нашли еще у сотен человек: число жертв подскочило

Количество жертв коронавируса в Украине подскочило / УНИАН

По состоянию на утро четверга, 23 апреля, коронавирус в Украине нашли уже у 7 170 человек.

Количество умерших достигло 187 человек (вчера умерших было 174), а число выздоровевших увеличилось до 504 (было 424), сообщили в Миндзраве.

По его данным, всего за сутки заразу обнаружили у 578 человек.

В Центре общественного здоровья Украины добавили, что от усложнений, спровоцированных коронавирусом, скончались 94 мужчины и 93 женщины (большинству жертв более 50 лет).

Количество жертв коронавируса в Украине подскочило / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 22 апреля диагностировали у 6 592 человек. За сутки вирус нашли у 467 человек.

Из-за вируса в нашей стране введен карантин, власти его продлили во второй раз, теперь ограничительные меры действуют до 11 мая. Пик коронавируса в Украине ожидается 3-8 мая.