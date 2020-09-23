Коронавирус в Украине резко активизировался: много новых зараженных и жертв

Количество больных Covid-19 в Украине за сутки возросло еще на +3 497.
По состоянию на среду, 23 сентября, в Украине зафиксированы 184 734 случая заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
По сравнению с 22 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 497.
Жертвами Covid-19 стали 3 705 человек (+63 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 81 670 пациентов (+1769 за сутки).
Коронавирус в мире - статистика 23 сентября
По состоянию на 23 сентября коронавирус во всем мире заразил 31 517 087 человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились 271 290 человек.
Жертвами болезни стали 969 578 пациентов (+5 885 за сутки).
Коронавирус в Украине - что было ранее
- По состоянию на вторник, 22 сентября, в Украине были зафиксированы 181 237 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на + 2 884.
- По состоянию на понедельник, 21 сентября, в Украине были зафиксированы 178 353 случая заражения коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +2675.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине почти половина из всех предусмотренных для пациентов с коронавирусом коек уже занята.
- 21 сентября на территории Украины вступило в силу новое разделение на эпидемиологические зоны карантина. Список районов красной зоны сократился – ни одного областного центра в нем уже нет.
- В Минздраве не исключают, что в Украине снова могут ввести жесткий карантин в том случае, если больничные койки, предназначенные для пациентов с Covid-19, будут существенно переполнены.
Автор: Анна Багрий