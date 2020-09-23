Коронавирус в Украине резко активизировался: много новых зараженных и жертв

Коронавирус преодолели более 81 тыс. украинцев/ Фото pixabay.com

По состоянию на среду, 23 сентября, в Украине зафиксированы 184 734 случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 22 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 497.

Жертвами Covid-19 стали 3 705 человек (+63 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 81 670 пациентов (+1769 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 23 сентября

По состоянию на 23 сентября коронавирус во всем мире заразил 31 517 087 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились 271 290 человек.

Жертвами болезни стали 969 578 пациентов (+5 885 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 23 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - что было ранее